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VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado una declaración institucional con motivo del 'Día Internacional del Euskera', que se celebra el 3 de diciembre, en la que reivindica el papel de la lengua vasca como elemento de "acogida, convivencia y pertenencia" para las personas que llegan a la ciudad.

El documento, aprobado este jueves por la Junta de Portavoces y pendiente de ratificación en el próximo pleno municipal, plantea que aprender euskera puede contribuir a crear vínculos entre personas de distintos orígenes, sin que ello implique abandonar sus lenguas maternas.

La declaración está redactada en primera persona, como si fuera el propio euskera quien se dirige a la ciudadanía, especialmente a quienes han llegado a Vitoria-Gasteiz desde otros lugares: "Yo soy Euskera. Quizás aún no me conozcas. Quizás has oído mi nombre, pero todavía no sabes qué puedo significar para ti. Quizás llegaste hoy; quizás hace y a diez años. O tal vez naciste aquí y jamás te detuviste a pensar qué significa habitar la vida en la lengua de esta tierra. Pero yo sí te conozco. Sé bien lo que es llegar a un lugar y sentir que todo es nuevo".

La declaración parte de las dificultades que puede encontrar una persona al instalarse en un lugar desconocido: comprender las indicaciones en el trabajo o la escuela, conocer las calles o relacionarse con sus vecinos.

A partir de este hecho, presenta el euskera como una lengua capaz de facilitar la incorporación a la comunidad y ampliar las posibilidades de participación en la vida cotidiana, ya que "aprender euskera no consiste únicamente en adquirir vocabulario, sino también en conocer el mundo de otras personas".

La Declaración Institucional plasma palabras de otras lenguas para explicar distintas formas de entender la comunidad, las relaciones personales y la acogida. El texto incluye términos del árabe, darija, inglés, quechua, chino, castellano, guaraní y francés. Entre ellos figuran 'intima', asociado al sentimiento de pertenencia; 'Marhba bik:, de bienvenida; 'ayllu', para hablar de comunidad; 'yuán fèn'; para encontrarnos, y ñande, el nosotros inclusivo del guaraní.

El manifiesto sostiene que aprender euskera no debe exigir renunciar a la lengua de origen ni a los recuerdos y vínculos familiares que esta conserva: "No quiero que la voz de vuestra madre se apague en la mía, ni que la de la mía se desvanezca en la vuestra. No quiero que vuestro padre narre su infancia únicamente con mis palabras. No quiero que perdáis la primera palabra pronunciada en vuestra casa para aprender mi lengua".

VOCES "COMPLEMENTARIAS"

Al respecto, manifiesta que "yo anhelo algo distinto: que vuestras palabras se crucen con las mías, que vuestros nombres habiten mis frases, que vuestra risa se entrelace con mi forma de reír. No somos sustitutas las unas de las otras; no somos dos casas enfrentadas ni dos comunidades divididas. Somos voces que, conservando su esencia, se completan mutuamente".

Por eso, el texto continúa diciendo que "aprender euskera no es solo memorizar palabras". "Es aprender a adentrarse en el mundo de alguien más y descubrir que en ese mundo también había un sitio guardado para ti".

En este sentido, manifiesta que "la frase 'aquí estoy' se transformará suavemente en 'aquí también habito'". "Entonces, no solo tendrás el euskera contigo: el euskera también te tendrá a ti; habitando en tus historias, en la voz de tus hijos, entre tus amigos, en tu barrio, en tu hogar. Y nosotras también aprenderemos de vosotras, de vuestras vivencias, de vuestros recuerdos y de vuestras lenguas".

"Yo soy Euskera y las puertas de mi casa están abiertas para quienes llegan. Solo entonces mi casa empieza a ensancharse. Entra. Aquí también tienes tu lugar. Trae tu voz, tu nombre, tu memoria y tu mundo, y recibe a cambio nuestra lengua, nuestro nombre, nuestra memoria y nuestro mundo. Te pido que me acojas también a mí, desde tu propia mirada, desde tu propio universo. Y quizás, despacio, muy despacio, nazca en tus labios una nueva certeza: 'Aquí habito, en euskera'. Y yo te responderé: 'Sí. Aquí estás. Y tú también eres mi hogar'", finaliza el texto.