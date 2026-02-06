Vitoria se plantea aumentar hasta el 30% los espacios naturales protegidos en su II Estrategia de Biodiversidad

Laguna de Olarizu. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

La segunda 'Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad' de Vitoria-Gasteiz plantea aumentar hasta el 30% los espacios naturales protegidos del territorio municipal. En la actualidad, más del 20% del suelo municipal forma parte de la Red Natura 2000 y "su aumento es clave para conservar la biodiversidad", ha explicado la alcaldesa, Maider Etxebarria.

La capital alavesa aprobó en 2015 su primera 'Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad', que ha estado vigente durante una década. Durante los últimos meses, la unidad de Anillo Verde y Biodiversidad ha procedido a evaluar su grado de ejecución y ha elaborado un documento que sintetiza todos los objetivos alcanzados, además de profundizar en los que deben acometerse entre los años 2026 y 2035.

En ese horizonte, se sitúa como uno de los principales cometidos el aumento de la superficie de los espacios naturales protegidos hasta alcanzar el 30% del territorio municipal. "En la actualidad más del 20% del suelo municipal forma parte de la Red Natura 2000 y la nueva estrategia plantea incrementar la superficie de espacios naturales protegidos de cara a potenciar y diversificar estas piezas clave para la conservación de la biodiversidad municipal", ha dicho Maider Etxebarria.

Según ha indicado, la necesidad de dar continuidad hasta el año 2035 a una nueva estrategia viene derivada de "nuevos compromisos como la necesidad de alinearse con las normativas y estrategias europeas como pueden ser el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, nuevas amenazas que han surgido o se han intensificado en la última década, y dar continuidad a retos y acciones que no registraron los avances suficientes durante la vigencia del anterior documento".

El objetivo final de la segunda Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad es "alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats y especies del municipio, fomentando el reconocimiento de sus valores y funciones para la sociedad".

En concreto, se plantean ocho ámbitos de actuación y 124 acciones. El primero de esos ámbitos persigue la mejora de la funcionalidad de las áreas naturales, conectándolas entre sí por medio de corredores ecológicos adecuados y promoviendo el incremento de los espacios naturales protegidos.

Otro de los ámbitos es la conservación, gestión y restauración de los principales hábitats municipales. En este caso, se contempla aumentar la superficie de humedales, impulsar sus mecanismos de protección y ordenación, y optimizar la gestión para mejorar la calidad y cantidad de agua, así como fomentar su biodiversidad.

En esta línea se centra también el impulso a medidas para conseguir que el río Zadorra y sus afluyentes alcancen el grado de buena calidad ecológica y el impulso de proyectos de restauración de ecosistemas fluviales.

El aumento de la superficie de los bosques autóctonos, el fomento en los medios agrarios de elementos paisajísticos de alto grado de biodiversidad o el aumento de la superficie de la infraestructura verde urbana "mejorando su funcionalidad ecológica" son otros de los retos en este ámbito de actuación.

Por lo que respecta a la conservación de las especies autóctonas, se plantea impulsar planes locales de acción para las especies de mayor interés de conservación, ejecutar las actuaciones necesarias para mejorar el estado de conservación de las especies silvestres, controlar o erradicar la presencia de poblaciones exóticas invasoras o reducir la presión de la fauna doméstica mediante una gestión responsable y la regulación de sus poblaciones.

La nueva estrategia también apunta la necesidad de "generar y difundir el conocimiento científico sobre la biodiversidad municipal, mejorar la accesibilidad de la información, diversificar las temáticas objeto de difusión y formación a la ciudadanía e impulsar actitudes y comportamientos responsables mediante la activación ciudadana".

EN LA RED NATURA

Desde el Ayuntamiento han destacado que la nueva estrategia "se nutre de la experiencia y el amplio abanico de acciones" que se han venido realizando en la última década en el municipio de Vitoria-Gasteiz para "salvaguardar el rico patrimonio natural".

Entre los hitos más relevantes, han citado la declaración de cuatro espacios naturales protegidos dentro de la Red Natura 2000 (Salburua, Montes de Vitoria, río Zadorra y robledales isla de la Llanada Alavesa).

Se han creado 53 nuevos humedales y se han mejorado redes de saneamiento que "contaminaban espacios emblemáticos" como Salburua. Asimismo, se han mejorado los sistemas fluviales con actuaciones en el Zadorra entre Gamarra y Abetxuko y en el Batán y el Zapardiel.

En función de los datos aportados por el Ayuntamiento, el nuevo planeamiento urbano ha evitado la urbanización de 922 hectáreas y dentro de la ciudad se han acometido proyectos de mejora de la infraestructura verde, como la reforma de la Avenida Gasteiz y de Los Herrán.

En lo referente a la protección de especies concretas, ha destacado la mejora del estado de conservación del visón europeo, la especie "más amenazada". Otras especies que han manifestado "claras mejoras gracias a las acciones de conservación acometidas" son la rana ágil, el galápago leproso, los murciélagos el aguilucho cenizo, las aves acuáticas o la flora amenazada municipal.

Todas estas acciones han sido monitorizadas por medio de seguimientos técnicos y científicos permanentes, y se han puesto en marcha doce programas de ciencia ciudadana.

En paralelo a la redacción de la II Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad, Vitoria-Gasteiz se ha sumado a la iniciativa Berlin Urban Nature Pact. Este proceso, impulsado por el Senado de Berlín, busca materializar las metas globales del 'Convenio sobre la Diversidad Biológica' para proteger la biodiversidad en entornos urbanos.

Su objetivo principal, ha explicado el Ayuntamiento, es "salvaguardar la naturaleza y frenar la pérdida de biodiversidad" a nivel local, creando para ello una red global de alianzas entre ciudades para "compartir aprendizajes, retos y soluciones prácticas" en materia de conservación.

Las líneas de trabajo desarrolladas en la segunda Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de Vitoria-Gasteiz están "plenamente alineadas con los objetivos planteados por el Pacto", por lo que "su firma refuerza el compromiso del Ayuntamiento en esta materia y le otorga, además, un sólido respaldo internacional".

Esta adhesión permitirá, además, establecer el plan de acción para los primeros cinco años de vigencia de la nueva Estrategia e implicará un seguimiento y actualización continuos de los avances, facilitando las revisiones intermedias y finales del documento.