Vivienda prevé que el seguro público Alokaplus entre en vigor a principios de noviembre

Archivo - Ascensor en un edificio de Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado, en el consejo de Gobierno de este martes, el programa Alokaplus, un seguro público y gratuito destinado a ofrecer garantías a propietarios que alquilen sus viviendas en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado, con lo que se prevé que pueda entrar en vigor a principios del próximo mes de noviembre.

Con esta iniciativa, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana busca "desbloquear" parte de las aproximadamente 25.000 viviendas que permanecen vacías en estas zonas de alta demanda, facilitando su incorporación al mercado del alquiler mediante un instrumento que "ofrece seguridad y certidumbre" tanto a las personas arrendadoras como a las inquilinas.

Alokaplus cubrirá las rentas impagadas, los suministros que haya tenido que abonar la persona propietaria y los desperfectos ocasionados en la vivienda por culpa o negligencia de la persona arrendataria. La cobertura comenzará a computarse desde el momento en que el juzgado admita a trámite la demanda de resolución del contrato y recuperación de la vivienda por falta de pago.

Con carácter general, la ayuda podrá alcanzar un máximo de 14 mensualidades, si bien este límite se ampliará hasta 20 mensualidades cuando la persona arrendataria tenga 35 años o menos, sea mayor de 65 años, forme parte de una unidad familiar monoparental o de una unidad convivencial con menores a cargo o con personas con diversidad funcional o psíquica.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha destacado, asimismo, que este instrumento "no solamente va a servir para los nuevos contratos, sino también para los que ya están vigentes siempre y cuando esos contratos se acomoden al índice de precios de referencia".

(Habrá ampliación)