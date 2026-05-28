Vox destaca que "crece" y que entraría con un concejal en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha destacado que su formación "crece", sobre todo en Álava, donde está ya rozando el 5%, algo que les posibilitaría "entrar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz", con un concejal, al analizar el sondeo de EITB Focus sobre intención de voto en las próximas elecciones municipales y forales en Euskadi.

A su juicio, la encuesta sigue "un poquito la inercia que está teniendo lugar en el resto de España", para resaltar que Vox es el "único partido político que ha subido y ha ganado en las cuatro elecciones autonómicas que se han celebrado", tanto en Andalucía como en Castilla y León, Extremadura y Aragón.

Aún así ha mostrado su "preocupación" por la subida de Bildu, una circunstancia que ha achacado a que el PNV y PSOE "se han encargado de blanquearlo". "Su subida no es porque haya renunciado a la violencia, sino porque lo han blanqueado en exceso y estamos viendo que va a dar el sorpaso al PNV, algo que nos preocupa y que debería de preocupar también al Partido Nacionalista Vasco", ha manifestado.

Martínez ha puesto en valor que su partido "crece, a pesar del 'apartheid' político que sufre" tanto en el Parlamento Vasco como en las Juntas Generales de Álava desde hace ya dos legislaturas, y pese al "veto que muchas veces nos imponen los propios medios de comunicación".

"Nunca creemos fielmente en las encuestas. Creemos en lo que nos dicen y nos trasladan los ciudadanos vascos en la calle y también en las encuestas de las verdaderas elecciones cuando el ciudadano va y echa la papeleta en la urna", ha concluido.