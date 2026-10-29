La XLIX Pasarela de Gasteiz On mostrará la mejor moda y tendencias de otoño-invierno en el Palacio Europa de Vitoria

Archivo - Pasarela otoño-invierno de Gasteiz On - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La moda y el comercio local de Vitoria volverán a encontrarse en el Palacio de Congresos Europa los próximos 4 y 5 de noviembre, con motivo de la XLIX Pasarela de Gasteiz On, que reunirá las propuestas de 23 negocios en torno a las tendencias de la temporada otoño-invierno 2026-2027.

La cita, que se celebrará a partir de las 20.00 horas en la sala Estíbaliz, concentrará los desfiles en dos jornadas, con el objetivo de acercar al público la oferta de los establecimientos de Vitoria-Gasteiz y mostrar cómo las tendencias de la temporada se traducen en prendas, complementos y propuestas que pueden encontrarse en el comercio de proximidad.

La pasarela mantiene su compromiso social e inclusivo. Miembros de Autismo Araba participarán cada día en los desfiles junto a modelos profesionales de M.Class Moda Centro, contribuyendo a mostrar las tendencias en distintas tallas y a "reflejar la diversidad de las personas que visten la moda".

También se hará entrega del premio al o la 'Modelo con mayor proyección' y se conocerá el equipo ganador de Álava en el 'Euskadi Josten 2026', liga vasca de diseño con ropa reciclada. Álava ha participado en esta edición con tres equipos intergeneracionales que el pasado mes de septiembre se enfrentaron al reto de crear nuevos diseños a partir de materiales recuperados de comercios locales en un tiempo limitado de tres horas.

La pasarela mostrará cuatro grandes líneas que marcarán la temporada: el protagonismo del denim, el regreso de la estética de los años 80, la recuperación de los cuadros y la fuerza del negro con toques de rojo y berenjena.