El XVIII Foro Transmodal dará a conocer el potencial intermodal del espacio logístico de Álava y del Puerto de Bilbao

Instalaciones del Puerto de Bilbao - BILBAO PORT

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XVIII Foro Transmodal, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en la Cámara de Álava, dará a conocer el potencial intermodal del espacio logístico de Álava y del Puerto de Bilbao y pondrá en valor su papel para la logística intermodal del Arco Atlántico.

El objetivo de este encuentro profesional, organizado por la Autoridad Portuaria de Bilbao y la Cámara de Álava, con el patrocinio de Howden y la colaboración del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava, es favorecer el crecimiento y mejorar la competitividad del sector logístico e intermodal mediante el intercambio de experiencias y el conocimiento de las mejores prácticas.

Bajo el título 'El Arco Atlántico: Conectividad entre la Península Ibérica y Europa', esta jornada dirigida a empresas y profesionales industriales, exportadoras, de transporte y distribución, y a operadores logísticos, busca asimismo dar a conocer el potencial intermodal del espacio logístico de Álava y del Puerto de Bilbao, tanto por su ubicación geográfica como por sus infraestructuras.

La sesión de apertura de la jornada contará con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, Gregorio Rojo; del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez; del diputado general de Álava, Ramiro González; y de un representante del Gobierno Vasco.

Posteriormente tomará la palabra la secretaria general de la Comisión del Arco Atlántico, Elise Wattrelot, para hablar sobre el espacio atlántico y su importancia para la logística.

El segundo panel tratará sobre la Terminal Intermodal de Júndiz, una infraestructura estratégica para el transporte ferroviario de mercancías, la mejora de la competitividad del tejido empresarial y la consolidación de Álava y del Puerto de Bilbao como nodos logísticos de referencia en el norte de la península, así como en el conjunto del Corredor Atlántico.

Tras una pausa para el networking, la jornada continuará con el panel 'De la Península Ibérica al resto de Europa y del mundo', en el que intervendrán la Vitoria HUB Manager Network Operations en DHL Express Europe, Carmen Herrero; el director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Andima Ormaetxe; el CEO del Grupo Transonuba, Juan Carlos Fernández Villa; el Head of Business Development en DB Cargo Iberia, Pedro Ramos; y el director de Vidrala Logistics, Javier de Prado.

A continuación, el responsable de Transporte en AECOC, Javier Jaso; el director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Andima Ormaetxe; el director de RRII y Comunicación en ONTIME, Ángel González; y representantes de Transitalia y de una empresa cargadora aportarán sus puntos de vista en el panel 'Plan de transporte intermodal para el sector del Gran Consumo'.

Para finalizar la jornada, un delegado de Bodegas Luis Cañas; el director comercial en Dartess. Howden, Álvaro Betanzos; y un representante de Howden intervendrán en la sesión 'La logística del vino en las tres grandes zonas vinícolas del Arco'.

INTERMODALIDAD

El Puerto de Bilbao, en su apuesta por la intermodalidad, dispone de una eficaz malla de conexiones por tren y carretera. De enero a septiembre de 2026 han circulado por las instalaciones portuarias un total de 2.823 trenes, de los cuales 1.988 transportaban mercancía contenerizada.

Estos trenes han movido un total de 92.135 TEUs, lo que supone que el 27% del tráfico total en contenedor se mueve en ferrocarril, situando al Puerto de Bilbao como líder en el sistema portuario español por cuota.

Asimismo, cuenta con una amplia red de 22 puertos secos y accesos que conectan el puerto con la Red nacional hasta Miranda de Ebro, donde se bifurca a Burgos-Madrid y a Zaragoza, lo que le permite recibir y expedir composiciones que transportan todo tipo de mercancías desde y hacia la Península.

Además, ejercita sus competencias en cuanto a gestión de la circulación ferroviaria en puerto, y asume la responsabilidad de las maniobras con el objetivo de disponer de un servicio universal, neutro y competitivo durante las 24 horas los 7 días de la semana. Dispone de una terminal TECO y de una estación de clasificación de trenes dentro de las mismas instalaciones portuarias.

TERMINAL FERROVIARIA DE VITORIA-JUNDIZ

Recientemente Adif ha adjudicado la explotación de la terminal ferroviaria de Vitoria- Jundiz a la UTE Terminal Intermodal Jundiz, de la que forman parte la Autoridad Portuaria de Bilbao, Servicios Intermodales Bilbaoport, S.L. (Sibport), la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava y CTV - Centro de Transporte de Vitoria, además de la Autoridad Portuaria de Pasaia y Medlog Spain Logistic (Grupo MSC).

El contrato, de una duración inicial de seis años y ampliable hasta un máximo de 20, contempla un movimiento de 300.000 UTIs en los primeros seis años en esta infraestructura estratégica, parte de la Red Transeuropea de Transporte para la vertebración del transporte y la logística peninsular y europea por su función estratégica como punto inicial de la sección transfronteriza 'Vitoria-San Sebastián-Bayona-Burdeos'.