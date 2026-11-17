SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zarautz, a través del Departamento de Turismo y con la colaboración de la Asociación de Comerciantes Murkil, organiza su XLIV Concurso de escaparates navideños dirigido a comercios de este municipio guipuzcoano y que este año cuenta con mayor dotación en los premios.

En un comunicado, el Consistorio zarauztarra ha informado de que el primer premio estará dotado con 800 euros y trofeo; el segundo con 500 euros y trofeo; y el tercero con 300 euros. Además, la Asociación de Comerciantes Murkil sorteará cinco cheques de compra de 100 euros entre todos los y las participantes.

Asimismo, en caso de que el 1º, 2º o 3º clasificado sean socios de Murkil, además del premio, la Asociación de Comerciantes Murkil les entregará cheques de compra por valor de 100 euros. Los mensajes mostrados en los escaparates estarán en euskara. En caso de que se pongan en bilingüe o en otros idiomas, se dará prioridad al euskara.

La decoración de los escaparates se deberá mantener desde el 9 de diciembre hasta el 6 de enero y el fallo del jurado se dará a conocer el 16 de diciembre.