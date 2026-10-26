Zientzia Astea combinará arte e investigación con más de cien eventos gratuitos en las capitales vascas y Barakaldo

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXVI Zientzia Astea de la EHU, que se celebrará del 3 al 8 de noviembre bajo el lema 'Ciencia y arte', tiene programadas más de un centenar de actividades entre las que se incluyen txokos, talleres, itinerarios didácticos, conferencias, exposiciones y espectáculos gratuitos en las tres capitales vascas y Barakaldo.

Según ha informado EHU, "la ciencia ofrece herramientas para analizar la realidad y comprender los fenómenos, mientras que el arte nos permite observar, sentir e interpretar la realidad de forma diferente", por lo que la unión de ambas disciplinas "abre nuevas formas de transmisión del conocimiento para despertar la curiosidad y analizar la realidad con otros ojos".

Este lunes se ha abierto el plazo de inscripción para los talleres e itinerarios didácticos de las sedes de Bilbao (Bizkaia Aretoa), Donostia/San Sebastián (Tabakalera) y Vitoria-Gasteiz (Museo Bibat) a través de la página web de Zientzia Astea, mientras que el resto de actividades son de acceso libre hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción.

Este año, además, la Semana de la Ciencia presta especial atención a la inclusión, especialmente a las personas con diversidad funcional o cognitiva y a los colectivos en situación de vulnerabilidad social, ha asegurado EHU.

Por otro lado, antes de la inauguración, se llevarán a cabo algunas actividades preliminares. El viernes 30 de octubre se pondrá en escena, en el Conservatorio de Música de Bilbao, la obra concierto-narración 'Una voz, mil voces'. El espectáculo, que tiene como eje la relación entre las matemáticas y la música, contará con la participación de la violinista ganadora de la segunda edición del Concurso Villa de Bilbao.

Además, se han organizado actividades adaptadas a personas con diversidad funcional y colectivos en situación de vulnerabilidad social, como la exposición 'Ciencia y Arte para todas las personas'. La muestra al aire libre, que ya se puede visitar en Bilbao, frente a Bizkaia Aretoa, reúne imágenes científicas basadas en proyectos de investigación de la EHU. Para promover la accesibilidad, ofrece audiodescripciones mediante códigos QR, así como la posibilidad de explorar algunas imágenes a través del tacto.

También está disponible la exposición 'El explorador de infografías científicas' que se organizará en Vitoria-Gasteiz, actividad que resalta la relación entre la ciencia y el diseño gráfico, mostrando las posibilidades de presentar la información científica de una manera visual, atractiva y comprensible. Esta exposición podrá visitarse a partir del 16 de octubre en el museo Bibat hasta el 7 de enero de 2027.

Por otro lado, a partir del 19 de octubre la exposición itinerante 'Ciencia en la Calle' recorrerá diversos pueblos con el objetivo de acercar la ciencia más allá de las capitales y a más personas.