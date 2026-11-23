Presentación de 'Gatibu, agur esan barik' - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, ha presentado este lunes el documental 'Gatibu, agur esan barik / Gatibu, sin decir adiós', dirigido por Jabi Elortegi y producido por Pausoka Entertainment, que acompaña al grupo vizcaíno durante su última gira, tras 25 años de trayectoria, once discos publicados y más de 800 conciertos.

La presentación ha tenido lugar en el Teatro Arriaga y ha contado con la participación del director del festival, Joseba Lopezortega; el director y guionista de la película, Jabi Elortegi; y el vocalista de Gatibu, Alex Sardui.

El documental, integrado en la sección Bertoko Begiradak - Miradas desde Euskadi, se proyectará este martes, a las 20.00 horas, en los Cines Golem Alhóndiga, antes de su estreno comercial en salas el viernes 27 de noviembre, de la mano de la distribuidora Atera Films.

La película combina actuaciones musicales, imágenes de archivo y momentos íntimos de los integrantes de Gatibu para recorrer la historia de la banda de Gernika y mostrar cómo sus componentes afrontan el final de una etapa compartida con su público.

La producción corre a cargo de Itziar Zeberio y Jabi Elortegi, de Pausoka Entertainment, mientras que Lander Andonegi firma la fotografía, Hannot Mintegia el montaje y la música y Asier Renteria el sonido.