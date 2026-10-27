Zinebi reunirá 49 cortometrajes internacionales en su 68ª edición

Presentación de Zinebi - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, celebrará su 68ª edición del 20 al 27 de noviembre, con 49 trabajos de ficción, animación y documental en su concurso internacional y nombres como Laura Poitras, Barbara Kopple, James Benning y Albert Serra en Essential Docs. Además, Ramón Barea e István Szabó recibirán el Mikeldi de Honor.

Zinebi 68 ha presentado este martes su programación en un acto en el que han participado su director, Joseba Lopezortega, y la secretaria general en funciones, Cristina Ezquerra. La nueva edición, con un cartel firmado por Jesús Mari Lazkano, regresa el Teatro Arriaga y reincorpora el Museo de Bellas Artes de Bilbao a sus sedes, junto a Golem Alhóndiga, Sala BBK, Bilborock y Museo Guggenheim Bilbao y Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao.

La Sección Oficial reunirá 49 obras seleccionadas entre más de 3.300 propuestas recibidas, distribuidas en ocho programas. Todas ellas tendrán en Bilbao su estreno estatal y se proyectarán en las ocho sesiones del Concurso que tendrán lugar en el Teatro Arriaga entre los días 21 y 26 de noviembre.

Entre otras, se podrán ver 'The Revolution Against Death', del estadounidense Joshua L. Oppenheimer; 'Masao Adachi Takes a Passport Photo', del cineasta palestino Kamal Aljafari; 'The Spoon', de Nele Wohlatz; 'Raftsmen and Canoeists', del artista brasileño Jonathas de Andrade; y 'Electric Birds', de Ulu Braun.

'Please' de Anna Mantzaris, 'Cartoon Physics' de Ru Kuwahata y Max Porter, 'Ploo' de Jon Frickey y 'Algo en la casa' de Carla Pereira serán otras de las propuestas, junto a 'A Tenderness' de Sabrine Khoury, 'Patronymic' de Mariia Ponomarova, 'El león' de Diana Bustamante, 'Memories of a Window' de Mehraneh Salimian y Amin Pakparvar, o 'Forgotten Spaceman' de Elham Ehsas.

El programa incorpora también 'Nervios de acero', de Beatriz Navas Valdés; 'Los andares', de Isa Luengo y Sofía Esteve; y 'En este día tampoco se encontró nada', de Irene Visa.

La creación vasca estará presente en la Sección Oficial con 'Guretako eztia', de Violette Bellet y Maia Iribarne; 'Neska bat desagertu da', de Mikele Landa; 'Bitartean, gero', de Raúl Barreras; 'Onena ura da', de Sonia Estévez; 'High River', de Daniel Alegrete; y 'Siurana', de Esther Escudero.

Por su parte, Essential Docs, sección anteriormente denominada Beautiful Docs, reúne las últimas obras de cineastas influyentes del género junto a nuevos talentos que están destacando en el circuito internacional. La programación incluye películas estrenadas o reconocidas en festivales como Venecia, Berlín, Locarno, Toronto, Visions du Réel, Shanghái o Tesalónica, además de proyectos vinculados a Cannes Docs.

Entre los nombres de Essential Docs destaca Laura Poitras, ganadora del Oscar por 'Citizenfour' y del León de Oro de Venecia por 'All the Beauty and the Bloodshed', además de Mikeldi de Honor de Zinebi en 2024. En esta ocasión, regresa al festival con 'They're Here', codirigida con Rachel Lauren Mueller y estrenada en Venecia, que documenta las redadas migratorias del ICE en Minneapolis.

Compartirá sesión con 'Going Home', del palestino Kamal Aljafari, y 'Sawyer Avenue, Sunday Afternoon', del estadounidense Bill Morrison, candidato al Oscar por 'Incident'.

También participarán Barbara Kopple, Mikeldi de Honor de Zinebi en 2001 y ganadora de dos Oscar al Mejor Documental, con 'Union Town', así como a James Benning con 'Eight Bridges' y a Albert Serra, ganador del Leopardo de Oro de Locarno y de la Concha de Oro de San Sebastián, con 'Sixteen Moments of My Life'.

Por otro lado, Zinebi refuerza su apoyo a la producción vasca con Bertoko Begiradak - Miradas desde Euskadi, que acogerá cuatro sesiones de cortometrajes, programadas en el Teatro Arriaga entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre.

Asimismo, la programación vasca se extenderá a diferentes sedes con una muestra de largometrajes documentales. El público podrá descubrir 'Aresti eta abesti' y 'El arte sencillo' en el Museo Guggenheim Bilbao, 'La maleta de Álex', 'Pedro Arrupe. Yo viví la bomba atómica' y 'Simulacro' en la Sala BBK, y 'Mari Puri Herrero, de lo real a lo fantástico' y 'Gaulana' en el Museo Bellas Artes de Bilbao. La música tendrá también presencia con 'Gatibu: Agur esan barik' en los Golem Alhóndiga y el estreno de 'ETS - Itzal argitan' en la Sala BBK.

CORTOMETRAJE ESTATAL

La programación incluye además Spain Shorts, una sección para ofrecer visibilidad a una selección del cortometraje estatal reciente. Entre otros, podrán verse trabajos de Júlia Marcó, Marine Auclair March, Juan Vicente Castillejo, Natalia Marín, Rocío Mesa y Gala Hernández López. A ellos se suman Olga Navalón y Bea Hohenleiter, Álvaro Fenech y Noa Fito, Harper Madrigal y Alicia Úbeda.

Los cortometrajes de Spain Shorts optan al Premio de la Crítica Caimán Cuadernos de Cine - Zinebi, dotado con 2.000 euros y concedido por un jurado de cinco críticos.

Por su parte, GazteDoku, desarrollado con la colaboración de SGAE y la EHU, ha recibido 25 proyectos y abre un espacio de aprendizaje y trabajo en torno al cine documental.

El XX Foro Profesional de Documental, por su parte, contará con presentaciones públicas de documentales en desarrollo y en fase de finalización, reuniones individuales con profesionales, encuentros con televisiones y plataformas, y sesiones dedicadas a laboratorios y residencias.

Zinebi Animation Lab celebrará su segunda edición del 25 al 27 de noviembre, con la participación de proyectos de animación en desarrollo. El laboratorio ofrecerá actividades de formación, asesoramiento y encuentros con profesionales del sector, y concederá dos ayudas de 3.000 euros, una para un proyecto vasco y otra para un proyecto del resto del Estado.

En Zinebi Express invitará también a nuevos creadores a experimentar con el cine. Su presentación está prevista para el 5 de noviembre en el centro TUMO Bilbao-Bizkaia, con la participación del presentador vasco Ugaitz Alegría, la cineasta Lara Izagirre y el director del Festival, Joseba Lopezortega, en un encuentro orientado especialmente al alumnado de escuelas de cine.

Zinebi Networking acoge también el programa Aukera, desarrollado por la Asociación (H)emen y centrado en el desarrollo de proyectos creados por mujeres.

En esta edición, el festival distinguirá con sus Mikeldi de Honor al actor, director y dramaturgo bilbaino Ramón Barea, en reconocimiento a "una carrera marcada por su versatilidad interpretativa, su compromiso con la creación y su cercanía con varias generaciones de espectadores y profesionales". También recibirá esta distinción el cineasta húngaro István Szabó, ganador de un Oscar en 1982 por su obra 'Mefisto'.