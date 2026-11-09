El Zuazo CF de Barakaldo recoge material deportivo para enviar a Gambia (África)

Cartel informativo de la recogida de material deportivo. - ZUAZO C.F.

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Zuazo CF de Barakaldo (Bizkaia) está recogiendo material deportivo para enviar a Gambia (África), en colaboración con la asociación Gambiako Lehoiak.

Según informa el club barakaldés en su página web, recogerá material deportivo en buen estado los martes y miércoles, de 17.00 a 19.00 horas en la oficina del campo de fútbol de Ansio, hasta el próximo 20 de noviembre.

Según detalla el Club de Fútbol Zuazo, se necesitan botas de fútbol, balones, camisetas, pantalones, guantes de portero y ropa del Athletic, de las tallas XS a la XXL. El material debe estar en buen estado.