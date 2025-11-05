Zupiria afirma que Bilbao "sigue siendo una ciudad segura", comparada con ciudades de sus características

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado que Bilbao "sigue siendo una ciudad segura", comparada con ciudades de características parecidas. "Es una ciudad más segura que Madrid, que Barcelona, que Valencia, que Alicante, que Palma, que Las Palmas de Gran Canaria, que Pamplona y que otras ciudades. Esto también es importante decirlo", ha subrayado.

Zupiria ha hecho estas declaraciones este miércoles por la tarde en el edificio Ensanche de Bilbao, con motivo de la primera reunión del Basque Segurtasun Foroa en una capital, en el que ha participado junto con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y alrededor de 50 representantes de distintos ámbitos sociales, económicos e institucionales de la villa.

Según ha indicado, "tenemos unos datos delincuenciales que nos dicen que la delincuencia este año está siendo menor que la del año pasado; los robos con violencia son menos que el año pasado y nos dan dos datos preocupantes: uno, que es el aumento de los homicidios que se han producido este año y también el aumento de la violencia contra las mujeres que se esta produciendo dentro la pareja, con exparejas, o en el intrafamiliar".

Estas cuestiones, ha dicho, exigen una buena respuesta y coordinada por parte de la Ertzaintza y la Policía Local de Bilbao, una buena coordinación entre instituciones y exige también que otros ámbitos que tienen que ver con la vida social intervengan, como pueden ser las áreas formativas, las áreas de inserción social.

En sus palabras, "Bilbao, además de ser la ciudad vasca más importante, es una ciudad que atrae mucho turismo, que está bien comunicada y, por lo tanto, está dentro de los grandes ejes de comunicación y tiene también unas características económicas especiales". "Esto hace que todo lo que suceda en Bilbao sea importante y también es importante para Euskadi que la percepción sobre Bilbao sea una percepción de seguridad", ha agregado.

Por ello, ha dicho que el Basque Segurtasun Foroa da la oportunidad de escuchar a diferentes agentes sociales, escuchar sus preocupaciones y también reunir propuestas para el nuevo plan de seguridad de Euskadi que hay que hacer.

Por otro lado, ha reprochado que "hay un interés deliberado por parte de algunas formaciones políticas para utilizar el tema de la migración y mezclarlo con el tema de la delincuencia".

"Tengo la impresión de que no hemos terminado todavía de entrar de lleno a este debate. Creo que hay que combatir estas posiciones que quieren exacerbar una sensación de inseguridad y creo que la mejor manera de hacerlo es con transparencia, poniendo todos los datos encima de la mesa y discutiendo sobre el fondo de la cuestión y no discutiendo sobre datos", ha añadido.

ENCUENTRO

En esta octava reunión del foro se han abordado ocho cuestiones clave como son: la violencia contra las mujeres, el tráfico de drogas, la gestión de emergencias, las afecciones del cambio climático, la seguridad ciudadana, la ciberdelincuencia, la desinformación y la pérdida de autoridad y valores. De esta forma, a través de una dinámica participativa, se han recogido estas reflexiones además de nuevas propuestas para mejorar la respuesta conjunta ante estos desafíos.

El encuentro ha contado con la participación de, entre otros, Ertzaintza, Osakidetza, concejales, asociaciones de comerciantes, DYA, asociaciones de personas jubiladas, Museo de Bellas Artes, Guggenheim Bilbao Museoa, Athletic Club, empresas, partidos políticos, Last Tour, Bilbobus, Sociedad Bilbaína, etc.

El Basque Segurtasun Foroa continúa así su recorrido por los diferentes territorios vascos, tras los encuentros celebrados en Aiaraldea, Urola Kosta, Lea-Artibai, Debabarrena, Ezkerraldea, Enkarterri y Álava, consolidándose como un espacio estable de participación y diálogo entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos y otros agentes sociales de Euskadi.

Se trata de un proceso participativo para construir un diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral. Un proceso que llevará meses, en el que diferentes instituciones, entidades y agentes tendrán un lugar de encuentro para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad que les preocupan: seguridad ciudadana, emergencia climática, movilidad, grandes eventos, ciberseguridad, emergencias... Tras el encuentro de hoy en Bilbao, la siguiente reunión será el miércoles, 19 de noviembre, en Errenteria.