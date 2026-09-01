Zupiria pide a Policía Nacional "mayor implicación" en Euskadi ante inmigrantes irregulares que delinquen reiteradamente

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha pedido a la Policía Nacional una "implicación mayor" en Euskadi en cuestiones de inmigración y extranjería ante migrantes irregulares que delinquen reiteradamente, y ha asegurado que "hay tarea para todos y cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en las que instó a guardias civiles y agentes de la Policía Nacional destinados en Euskadi a policías a "irse a Ceuta" a atender la crisis migratoria porque "allí les necesitan".

Zupiria ha considerado que, de la forma en la que están establecidas las funciones que corresponden a la Ertzaintza y a las policías locales y a la Policía Nacional y la Guardia Civil "hay tarea para todos y cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde".

En ese sentido, ha reconocido que le gustaría ver "una implicación mayor, sobre todo de la Policía Nacional, en todas las cuestiones que tienen que ver con inmigración y con extranjería". "Ahí hay un ámbito en el que la Policía Nacional puede hacer más de lo que hace y me gustaría que fueran más efectivos y más eficaces en esa cuestión", ha afirmado.

El consejero de Seguridad ha señalado que "hay situaciones irregulares que se producen en nuestra comunidad que tienen que ver con personas que se encuentran en una situación irregular y cometen delitos de forma reiterada" y ha insistido en que "la implicación de la Policía Nacional debería ser mayor a la hora de compartir información, de identificar a las personas y de redactar los informes correspondientes para que la justicia adopte las medidas que tuviera que adoptar". "Creo que hay tarea para todos y cada uno debe asumir la suya", ha reiterado.

"TEMA RECURRENTE"

En relación a la queja que planteó su Departamento por las detenciones que práctico la Policía Nacional durante los incidentes registrados en Bilbao el día de la final del Mundial de Fútbol, ha dicho que no ha recibido respuesta, pero ha indicado que es "un tema recurrente" que volverán a plantear en las próximas reuniones técnicas y políticas que mantengan con el Ministerio del Interior.

En cualquier caso, ha remarcado que es "una cuestión jurídica y de legalidad" y ha recordado que en el Estatuto de Autonomía "está perfectamente aclarado qué corresponde desarrollar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y está perfectamente establecido que la policía de la sociedad vasca, que apuesta por ella en el Estatuto de Autonomía democráticamente, es la Ertzaintza".

En esa línea, ha insistido en que "existan acuerdos políticos posteriores donde está perfectamente delimitado cómo se van a repartir esas funciones y esas competencias" y que, "como consecuencia de ese acuerdo de delimitación de servicios vino una adecuación de la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional".

"Porque, se suponía que los efectivos que quedaban en Euskadi quedaban para atender esas cuestiones que tienen que ver con algunos asuntos fiscales y arancelarios, el control de armas y explosivos, extranjería e inmigración". "Se trata de que todos cumplamos con eso que legal y jurídicamente está establecido", ha subrayado.

ORIGEN DE LOS DETENIDOS

En cuanto a la decisión de dar a conocer la procedencia de los detenidos, Zupiria ha asegurado que "la decisión de publicar el origen no solo de las personas detenidas sino también el origen de todas las víctimas de los hechos delictivos sobre los que se informaba ha tenido, en primer lugar, un efecto positivo, porque ha llevado a los medios de comunicación vascos a reflexionar sobre este hecho, que era un tema controvertido".

También cree "positiva" esta medida porque "hay ocasiones en las que citar el origen geográfico de las personas implicadas en algunos incidentes o infracciones ayuda a entender lo que está sucediendo".

"Además de constatar los hechos y ofrecer datos sobre ellos, además de que la Ertzaintza y las policías locales hagan su trabajo, también nos corresponde informar y explicar de los contextos en los que se producen los hechos delictivos", ha defendido.