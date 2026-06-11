Zupiria rechaza abordar el debate sobre el modelo policial sin "subir el primer escalón" de la convivencia

Archivo - El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha rechazado abordar el debate sobre el modelo policial, tal y como plantea EH Bildu, sin antes "subir el primer escalón" de los "pilares" de construcción de la convivencia porque no se debe "construir el edificio desde el tejado". Asimismo, ha afirmado que "da qué pensar" que la izquierda abertzale haya tenido que esperar "44 años para ir a un acto de entrega de credenciales de la Ertzaintza".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupuria ha rechazado "discutir del modelo policial de este país hasta que haber subido dos o tres escalones".

"El primer escalón que tenemos que subir, y deberíamos hacerlo de forma acordada, es sobre qué pilares aseguramos y construimos la convivencia en este país. ¿Vamos a respetar a las personas y a las instituciones? ¿Vamos a respetar la autoridad? ¿Vamos a respetar los bienes y el patrimonio? Esa es una cuestión básica", ha señalado en relación al debate sobre el modelo policial planteado por EH Bildu.

A juicio del consejero, "si somos capaces de acordar eso, los siguientes pasos son más fáciles porque necesitaremos un modelo de seguridad que garantice esa convivencia, y uno de los elementos de ese modelo de seguridad será cómo tiene que ser o cómo tiene que actuar la policía".

"Si depende de mí, no tengo ninguna intención de comenzar la construcción de este edificio desde el tejado, y el modelo policial es el tejado. Aquí lo que está en juego es el modelo de convivencia y el modelo de seguridad", ha insistido.

En esta línea, el consejero ha lamentado los "problemas de convivencia" que se producen, como las "actitudes incívicas" que se repiten en las noches de los fines de semana y que "ponen en cuestión el respeto a las personas y al patrimonio". "Tiene que haber unas normas de convivencia", ha subrayado.

Asimismo, preguntado por la reciente participación de representantes de EH Bildu en un acto de graduación de la Ertzaintza en la academia de Arkaute, ha señalado que le "da qué pensar que hayan tenido que esperar al año 2026 para estar presentes en un acto de este tipo", dado que la policía autonómica vasca se creó en 1982.

"44 años para ir a un acto de entrega de credenciales de la Ertzaintza. Creo que eso mismo indica muchas cosas", ha considerado el consejero de Seguridad.

QUE SE ARREGLEN ENTRE ELLOS

Por otro lado, Zupiria ha reivindicado que "los espacios festivos deben ser para todos", tras recordar los "incidentes y exclusiones en algunos municipios" el pasado verano.

El consejero ha instado, ante el "enfrentamiento" entre GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) y las juventudes abertzales Ernai por la presencia en los recintos de txosnas, a que, "si tienen diferencias entre ellos, que las arreglen entre ellos, pero que no salpiquen a los demás, y menos a la Ertzaintza y a las policías municipales".

Tras recordar que las "exclusiones en las zonas de txosnas han sido una constante en este país", ha dicho que no entiende que aún "una organización quiera excluir a otra de los recintos festivos" y, del mismo modo, tampoco que "jóvenes en esos municipios sean excluidos de la zona de txosnas porque son policías municipales o porque son ertzainas".

"No puede ser esto", ha insistido el consejero que ha lamentado que "da la impresión que lo único que une a GKS y Ernai es su rechazo a la Ertzaintza".

Por otro lado, ha explicado que se ha reunido con todos los sindicatos que tienen representación en el Consejo de la Ertzaintza y ha remarcado que su Departamento está "empeñado en dar valor a lo acordado" en el acuerdo de condiciones laborales de la Policía Vasca, el plan de empleo con el objetivo de llegar en 2030 a los 8.000 agentes y "un montón de iniciativas" relacionadas los medios materiales y tecnológicos. "A eso nos vamos a dedicar y para eso también necesitamos a los sindicatos", ha señalado.