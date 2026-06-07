La AD Madroñera se proclama campeón del XXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Fútbol Sala Masculino, a 6 de junio de 2026 en Almaraz (Cáceres). - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ALMARAZ (CÁCERES), 7 (EUROPA PRESS)

La AD Madroñera se ha proclamado este sábado en Almaraz vencedor del XXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Fútbol Sala Masculino de la temporada 2025/26 tras imponerse por 6-2 a la AD Sierra de Aljibe (Aliseda) en la gran final.

El encuentro, según informa la diputación en una nota de prensa, ha estado dominado "de principio a fin" por el conjunto madroñero, que culmina una "magnífica temporada" levantando el título provincial.

El título de Jugador Más Valioso (MPV, por sus siglas en inglés) de la temporada ha recaído en Javier Carretero de la AD Madroñera.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo López, ha asistido a este encuentro que da fin a una temporada que ha contado con la participación de 31 equipos de la provincia cacereña, integrados en una competición que ha alcanzado un récord de 60 equipos entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Solo en la provincia cacereña han participado más de 600 personas entre jugadores, técnicos y auxiliares, disputándose un total de 535 encuentros.

López ha dado la enhorabuena a jugadores, cuerpo técnico y afición madroñera por su merecido triunfo, destacando igualmente "la gran competición" del equipo AD Sierra de Aljibe.

Este domingo es el turno de la final de la liga femenina de fútbol sala, en la que se medirán en el campo las jugadoras del Navalmoral FS y del UD Zarza FS (Zarza de Granadilla). Será a las 19,00 horas en el Pabellón Polideportivo de Navaconcejo.