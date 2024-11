La argentina Valeria Maculam logra el primer lugar del XXVII Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense de Cáceres

CÁCERES, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La argentina Valeria Maculam, la madrileña afincada en Hérvas Virginia Rivas, el burgalés Fernando Renes y el castellonense Carlos Sebastiá se han convertido en ganadores del XXVII Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense, que convoca la Diputación de Cáceres.

Tras el fallo del jurado, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha inaugurado la muestra integrada por una cuarentena de obras seleccionadas entre las casi mil presentadas a esta edición, a la que han concurrido 568 artistas de 19 países.

Este jueves, la sala El Brocense ha convocado a numerosas personas interesadas por el arte y por conocer los nombres de los y las ganadoras.

Un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y del jurado, encargado de desvelar los nombres, presidido por Alicia Ventura Bordes, comisaria independiente y gestora cultura, e integrado por Ana Rincón García-Camacho, directora del Museo de Bellas Artes y Colección de Arte Público +Mad de Don Benito, y Sergio Sánchez Cueco, director y socio fundador de La Sindicalista Estudio de Cáceres.

En esta ocasión los premios han recaído en cuatro obras, de las que, tal como ha destacado Alicia Ventura, se ha valorado la ejecución, "pero también la colección en la que se van a integrar por ser las obras ganadoras, que es la colección de El Brocense, de la Diputación de Cáceres, una colección muy prestigiosa, a la que los artistas quieren pertenecer".

Las personas y obras que han resultado galardonadas han sido. En concreto, el primer premio, dotado con 6.000 euros, lo ha logrado Valeria Maculam por "Esqueleto/ animalis electricitatis". Video. Un proyecto que parte de la necesidad de la artista de incorporar el movimiento a sus obras e indagar en su interés en el cuerpo como estructura, concretamente en la activación de esqueletos y configuraciones antropomórficas.

"Animalis electricitatis" o electricidad animal hace alusión a la fuerza vital que anima los cuerpos, informa en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

Asimismo, el segundo premio, dotado con 4.000 euros ha sido para Virginia Rivas por "Estudio de color BARV". Pintura. Una obra que forma parte de un proyecto con el que la artista investiga sobre los colores del entorno y la percepción que se tiene de ellos en función del estado emocional o el contexto social y político en el que se encuentra cada individuo, estableciendo un análisis de la realidad a través del color.

De su lado, el tercer premio, dotado con 2.500 euros, ha sido para Fernando Renes por "Nos pertenecemos". Pintura. Una reflexión sobre cual es el papel del artista y su aportación dentro del mundo que le ha tocado vivir. Un relato sobre un sentimiento de crisis provocado por el cambio climático, la amenaza nuclear y las disrupciones tecnológicas.

También, ha obtenido 2.500 euros Carlo Sebastiá Ortega por "40° 58' 38.510" n 29° 2' 32.046" w - 10 abril 1982". Pintura. Un trabajo que investiga sobre el papel que juegan los sistemas digitales de registro de la información visual y su comparación y relación con los modelos clásicos analógicos en las estructuras de articulación de recuerdos, relaciones sociales y en conjunción con el olvido.

Cuatro obras premiadas que, tal como ha indicado la presidenta del jurado, pasarán a formar parte de los fondos de la colección artística de la Diputación de Cáceres, como se ha venido haciendo todas las ediciones anteriores, con el fin de contribuir a la divulgación artística y al crecimiento del patrimonio institucional al servicio de la ciudadanía.

PREMIO QUE TRASCIENDE A LOS COLORES POLÍTICOS

El presidente de la diputación ha felicitado a las personas ganadoras y a todos los y las artistas que se han presentado, y ha manifestado el orgullo que siente como presidente de esta institución, que organiza un premio "que transciende a los presidentes, a los colores políticos de una u otra época", y ha insistido en el compromiso de la diputación "de seguir invirtiendo en cultura, porque invertir en cultura es invertir en la gente, es invertir en dialogo, en análisis, en reflexión, en debate, en paz, en un mundo más feliz, en definitiva".

Tras conocer a las y los galardonados, se ha inaugurado la tradicional exposición integrada por una selección entre las obras que han concurrido, concretamente 39 obras de distintas disciplinas, como pintura, escultura, grabado, dibujo, fotografía, instalación o vídeo.

Los artistas seleccionados han sido Manolo Espaliú, Rocío Kunst, Verónica Domingo Alonso , Pablo García García, Martín Mugnolo, Aram Iglesias Ríos, Valeria Maculam, Virginia Rivas, Marc Vives, Felix Méndez, Pablo Bellot García, Carlos Sebastiá Ortega, Óscar Ragel, Agustín Seruelo, Luís Oliveto, Jose Eugenio Mañas, Joaquín Delgado, Paulo Estefan Romero, Mónica Egido, Susana Botana Martín-Abril, María Eugenia Diego Salvador, Atthram, Eva Menezz, Carmen Suárez Marcos, Salvador Jiménez-Donaire, Miguel Cañada, Fernando Renes Sanz, Alsira Monforte, Angel Ros Die, Jose Iglesias García-Arenal, Paula Rello Elipe, Alejandro González, Tamara Arroyo, Luis Miguel Munilla, Guillermo Chacón Romero, Isabel León, Belén Mazuecos,Alberto Capón y Pep Fajardo.

GALARDONADOS

Así, Valeria Maculam (Buenos Aires, 1968) vive y trabaja entre Madrid y Buenos Aires. Ha recibido varias distinciones como MataderoCrea, Ayudas de la Comunidad de Madrid, Ayudas VEGAP, Beca del FNArtes, Beca G. Kuitca y Beca Fundación Antorchas. Ha participado en residencias como Skowhegan School of Art, The Atlantic Center for the Arts (ACA) y Centro Cultural Andratx.Su trabajo ha sido exhibido individualmente en la Galería Magda Bellotti, MataderoMadrid, Galería Jean Brolly, Galería Braga Menéndez y Galería SlyZmud, Ecole des Beaux-arts de Besançon, Francia, Museo MACRO y CCEBA.

Mientras, Virginia Rivas (Madrid, 1981). Madrid, 1981. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, desarrolla su carrera desde Hervás (Cáceres). Trabaja en torno a la pintura, el vídeo y la instalación, medios con los que explora el nexo individuo-entorno y confecciona un discurso sociológico elaborado desde una esfera íntima.

En los últimos años ha sido becada con las Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español del Ministerio de Cultura (2023), Ayudas a artistas visuales, Junta de Extremadura (2023), Ayudas para la investigación, creación y producción artísticas en el campo de las artes visuales, Ministerio de Cultura (2020) y Ayudas a la Creación S.O.S Arte/Cultura, VEGAP (2020).

De su lado, Fernando Renes (Covarrubias, 1970) es licenciado en Bellas Artes, por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica principalmente al dibujo y la cerámica, creando obras animadas, directas e irónicas.

Igualmente, Carlos Sebastiá Ortega (Castellón, 1975) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. En los últimos diez años ha desarrollado su carrera artística entre España y el extranjero, exponiendo en ferias de arte, galerías y siendo seleccionada en certámenes de Reino Unido, China, Portugal, Francia, USA,Austria, Islandia y también en España.

La exposición podrá visitarse hasta el 11 de enero de martes a sábado de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas.