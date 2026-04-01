La artista Lucia Beijlsmit promueve un proyecto artístico en Salorino (Cáceres) enfocado en las personas ciegas

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con la artista Lucia Beijlsmit que promueve un proyecto artístico en Salorino (Cáceres) enfocado en las personas ciegas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este miércoles con la escultora holandesa Lucia Beijlsmit, residente en la localidad cacereña de Salorino desde el año 2004, quien ha presentado su proyecto denominado 'Encuentro sobre escultura, naturaleza y tacto', enfocado a las personas ciegas.

La artista plantea dar continuidad a una iniciativa que combina arte, entorno natural e investigación sensorial, con el objetivo de fomentar la inclusión, la accesibilidad cultural y la participación internacional de artistas con diversidad visual.

La primera edición de esta iniciativa se celebró en mayo del pasado año en Salorino. Se trata de un encuentro sin ánimo de lucro y la artista plantea ahora la organización de una segunda edición con el objetivo de consolidar este espacio de creación e intercambio.

"Queremos conseguir conciencia para estas personas, que se sientan aceptadas que puedan tocar todo. Es una oportunidad única pero para los dos lados", ha señalado la artista.

El primer encuentro, que contó también con la participación de la catedrática de la Universidad estatal Montclair State University de Estados Unidos, María José García Vizcaíno, reunió a 14 participantes, personas ciegas, con baja visión y videntes, que compartieron un fin de semana centrado en la exploración háptica de las esculturas.

Las obras, ubicadas en su mayoría al aire libre en los terrenos y jardines de la casa taller de la artista, ofrecieron un entorno natural, tranquilo y accesible que favoreció una experiencia artística desde una perspectiva multisensorial.

Para esta nueva edición, Beijlsmit ha propuesto al presidente provincial desarrollar el encuentro en inglés, con el fin de ampliar su alcance internacional y facilitar la participación de artistas ciegos procedentes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Asimismo, podrán participar personas procedentes de Extremadura, promoviendo así la inclusión a nivel local e internacional.