La artista María Toledo ofrecerá este viernes flamenco al piano en 'Los Conciertos de Pedrilla' en Cáceres

María Toledo, al piano - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista María Toledo, una de las artistas de referencia en el flamenco actual, llega este viernes, 31 de julio, a Cáceres, donde actuará en el marco de 'Los Conciertos de Pedrilla', organizado por la Diputación de Cáceres.

Pionera en la historia del flamenco al cantar acompañándose de un piano, María "da rienda suelta a su afán innovador que despliega con bases rítmicas de tangos o bulerías", y cuyos directos son "toda fuerza, pasión, raza, entrega y coraje".

Conmueve su voz quebrada, llena de giros y quejíos jondos, que podrá escucharse en el concierto que ofrecerá a las 22,30 horas de este viernes en los jardines del Museo Casa Pedrilla, señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

María Toledo cuenta con ocho discos a sus espaldas, titulaodos 'María Toledo' (2009), 'Uñas Rojas' (2012), 'Consentido' (2015), 'Magnética' (2016), 'Corazonada' (2019), 'Ranchera Flamenca' (2021), 'Vicente' (2023) y 'María' (2026), publicado hace apenas 2 semanas y que la artista dedica a su hija .

Atesora además un buen número de galardones, entre ellos, Premio Novel del Festival Internacional del Cante de Las Minas, Primer Premio Bienal de Cádiz y Premio Especial a la Cantaora Más Larga o Premio a los Cantes de Compás en Mairena del Alcor. También ha recibido seis nominaciones a los premios Latin Grammy, entre ellas, a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca.

La entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la web Entradium, a un precio es de 5 euros (más 0,28 céntimos de gastos de gestión), y aquellas que no se hayan vendido a través de la plataforma, se pondrán a la venta en la taquilla del Museo Pedrilla el mismo día del concierto.