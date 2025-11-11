La artista visual Carmen Palop muestra sus obras en el Museo Etnográfico Pérez-Enciso de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

La artista visual Carmen Palop muestra sus obras en el Museo Etnográfico Pérez-Enciso de Plasencia, a través de su proyecto denominado 'Arkeología de la moda', que pretende ser una mirada crítica y poética sobre el consumo, la memoria y la identidad desde una perspectiva de género y en diálogo con la colección textil del museo.

A través de los lenguajes de la pintura, la fotografía y la instalación, la artista comparte su testimonio personal del mundo de los mercadillos y propone al visitante una reflexión sobre identidad, consumo y memoria desde una perspectiva de género y estableciendo un diálogo con las piezas del propio museo.

En palabras del comisario de esta exposición, Julio Vázquez, "la intervención sobre la colección del Museo Etnográfico Textil Pérez-Enciso de Plasencia actúa como filtro legítimo para postular una antropología crítica versada en identidad, consumismo y sus consecuencias ecosociales desde la perspectiva de género".

La exposición se podrá visitar hasta el 30 de noviembre los miércoles, jueves, viernes y sábados de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y los domingos de 10,00 a 14,00 horas.

SOBRE LA ARTISTA

Carmen Palop es licenciada en Bellas Artes, especialidad de Pintura, por la Universidad de Sevilla, y actualmente ejerce como profesora de Arte en el IPEP de Sevilla. Desde 1988 ha expuesto su obra en España y otros países, participando en proyectos como Heroidas (Teatro Romano de Mérida), Iberian Pork Parade o Amapolas Negras.

Su trabajo explora la huella del tiempo, los objetos marginales y las periferias, abordando la violencia y el género desde una mirada crítica y poética. Utiliza diversos lenguajes -instalaciones, videoarte, fotografía y acción- para construir espacios simbólicos. En los últimos años centra su obra en la figura femenina con proyectos que van desde la denuncia del maltrato (Máter Amantíssima, Rompiendo Silencios) hasta la exploración del flamenco (Duende, Silencio).

Carmen Palop ha sido beneficiaria en 2025 de la ayudas a artistas visuales de la Junta de Extremadura con el proyecto 'Arkeología de la moda'.