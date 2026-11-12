Los bomberos de la Diputación de Cáceres realizan 25 intervenciones este miércoles durante la alerta por lluvia y viento

Bomberos actúan durante la caída de un árbol en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres realizaron un total de 25 intervenciones este pasado miércoles, 11 de noviembre, con motivo de la alerta meteorológica por lluvia y viento.

Así, durante la jornada, bomberos del Parque de Cáceres realizaron varias intervenciones por nundaciones en sótanos, garajes, retiradas de árboles y daños en cubiertas, mientras que en Plasencia actuaron en inundaciones y retiradas de árboles en vía pública.

Por su parte, el Parque de Bomberos de Navalmoral de la Mata realizó intervenciones por inundaciones en viviendas y el rescate de un animal en un pozo, mientras que el de Coria actuó en inundaciones en viviendas y en algún tramo de vía pública, además del rescate de personas por la crecida de un arroyo en la carretera de Casillas de Coria, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Finalmente, bomberos del parque de Trujillo actuaron en inundaciones en viviendas unifamiliares e intervención ante un vehículo ardiendo.