Los bomberos del SEPEI rescatan a una mujer accidentada en el monumento natural de Los Barruecos

Los bomberos del SEPEI rescatan a una mujer accidentada en Los Barruecos para poder ser trasladada en ambulancia al hospital. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido trasladada a un hospital después de sufrir una caída en el monumento natural de Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres, que le ha provocado una lesión en una rodilla que le impedía caminar.

Debido a la dificultad de los servicios sanitarios para acceder al lugar en el que se ha producido el accidente, los bomberos del Servicio Provincial de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres han rescatado a la mujer.

Una vez atendida por los servicios médicos, ha sido trasladada en una ambulancia hasta un centro hospitalario, indican desde la diputación provincial.