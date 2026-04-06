El cantautor extremeño Luis Pastor inaugura en Plasencia el programa Noches de Santa María - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 6 (EUROPA PRESS)

El cantautor extremeño Luis Pastor, natural de Berzocana, junto a la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, inaugura este martes, 7 de abril, en Plasencia el programa cultural Noches de Santa María que organiza cada año la institución provincial.

La cita será en el Teatro Alkázar, a las 20,30 horas, donde se podrá disfrutar del concierto inaugural del programa cultural con Luis Pastor, que lleva su repertorio a una dimensión orquestal, combinando algunas de sus canciones más conocidas con poemas de José Saramago y temas de su último disco, 'Extremadura fado'.

Bajo la dirección de Antonio Luis Suárez y con arreglos de José Antonio Márquez, el concierto pondrá el acento en el acompañamiento orquestal, que aporta una nueva sonoridad y mayor amplitud a su repertorio.

Luis Pastor ha sido reconocido como una de las voces más destacadas de la canción de autor en España y galardonado en 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Este ciclo ofrecerá seis conciertos en diferentes espacios de la capital placentina por obras en el complejo cultural Santa María. "Se trata de un programa de calidad y variado, con el que contribuimos a enriquecer la oferta cultural tanto de Plasencia como de los municipios de su entorno", según dijo en la presentación la vicepresidenta Primera de la diputación cacereña, Esther Gutiérrez.

El programa continuará con conciertos cada martes hasta el 5 de mayo, con un total de seis actuaciones, y se cerrará el viernes 15 de mayo con un concierto final abierto al público. Las entradas, con un precio simbólico de 5 euros, tendrán carácter solidario y se destinarán a una entidad humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia.