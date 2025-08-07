La cantautora Travis Birds actúa este viernes en 'Los Conciertos de Pedrilla' en Cáceres

CÁCERES, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantautora madrileña Travis Birds ofrece un concierto este viernes, 8 de agosto, en el marco de 'Los Conciertos de Pedrilla', en el marco de la gira 'Jardín del Deseo', con la que está despidiendo su último disco 'Perro deseo'.

El concierto tendrá lugar este viernes a las 22,00 horas, en los jardines del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla en Cáceres, en el marco de este programa organizado por la Diputación de Cáceres.

Un concierto en el que Travis Birds ofrecerá "una noche de fusión de folk, indie y pop tras la voz inconfundible de una artista reconocida como una de las mayores exponentes de la música contemporánea española", señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Travis Birds fue galardonada en los Premios +Músicas 2024, con los reconocimientos a 'Mejor Artista' y 'Mejor Videcolip'.

Aún se pueden adquirir entradas en el acceso al recinto, tras agotarse las que se habían puesto a la venta vía online. El precio es de 5 euros, y la recaudación de todos los conciertos, como ya se hiciera en la edición anterior, irá destinada a proyectos de asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.