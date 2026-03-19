Comienza el arreglo de la carretera que une Berzocana con Logrosán que sufrió un socavón en febrero - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha comenzado a trabajar en el arreglo de la carretera provincial CC-428, que une la localidad de Berzocana con Logrosán y que el pasado 12 de febrero sufrió un hundimiento por corrimiento de la tierra, debido a las intensas lluvias.

Las máquinas se encuentran ya solucionando el gran socavón que se produjo en la calzada debido al deslizamiento de un talud que arrastró unos 30 metros de vía. En esta obra, el Área de Fomento Movilidad y Agenda Provincial de la diputación cacereña, invertirá 400.000 euros y el tiempo de estimación, al ser una obra de emergencia, es de aproximadamente tres meses.

Cabe recordar que en el momento del hundimiento circulaba por dicha carrtera un turismo que sufrió una caída de unos seis metros de altura. Su ocupante afortunadamente resultó ilesa.