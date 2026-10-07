Comienzan los trabajos en la fosa común del cementerio de Cáceres para la exhumación de víctimas del franquismo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de exhumación de la fosa común situada en el cementerio municipal de Cáceres han comenzado este martes, 7 de octubre, una vez completada la tramitación administrativa y obtenidos todos los permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo de la intervención.

La actuación será desarrollada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad de referencia en el ámbito de la arqueología y la antropología forense aplicada a la memoria democrática, en colaboración con la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) y la Diputación Provincial de Cáceres, en el marco del convenio suscrito entre las tres entidades para la investigación, localización, exhumación e identificación de víctimas de la represión franquista.

El proyecto cuenta con la financiación de la propia Diputación de Cáceres y de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y esta intervención constituye uno de los proyectos de memoria democrática más relevantes emprendidos hasta la fecha en Extremadura.

Dada la gran entidad de esta fosa, que podría ser la que contara con más cuerpos a exhumar de toda la región hasta la fecha, la previsión es que los trabajos se desarrollen por fases a lo largo de varios meses.

Las fuentes documentales y los estudios históricos apuntan a la posible existencia de los restos de varios centenares de personas represaliadas en el espacio que actualmente ocupa el Memorial dedicado a las víctimas mortales de la represión franquista en la ciudad de Cáceres situado en el cementerio cacereño.

Asimismo, durante todo el proceso "se extremarán las precauciones para tratar de interferir lo menos posible en el normal desarrollo de la actividad habitual en el cementerio municipal", informa la diputación cacereña.

Los trabajos comenzarán con las labores de delimitación arqueológica y apertura de las primeras áreas de excavación, continuando posteriormente con las tareas de recuperación de restos, documentación científica y análisis antropológico forense.

Asimismo, el proyecto contempla la toma de muestras biológicas y la realización de estudios genéticos que permitan avanzar en los procesos de identificación y devolución de los restos a sus familias cuando ello sea posible.

Por su parte, Amecesa ha destacado que este inicio supone "un paso histórico largamente esperado por familiares y descendientes de las víctimas, así como por todas las personas comprometidas con la verdad, la justicia y la reparación".

La asociación ha venido trabajando durante años en la recopilación de testimonios, documentación histórica y localización de posibles familiares, contribuyendo de forma decisiva a hacer posible este proyecto.

Por su parte, el equipo técnico de Aranzadi desarrollará la intervención con criterios estrictamente científicos y de acuerdo con los protocolos establecidos para las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La actuación incluirá trabajos arqueológicos, antropológicos y genéticos que permitirán documentar con el máximo rigor histórico las circunstancias de los enterramientos y avanzar en la identificación de las personas recuperadas.

Amececa, Aranzadi y la Diputación de Cáceres consideran que el inicio de estos trabajos "representa un importante avance en la recuperación de la memoria democrática y en el reconocimiento de quienes sufrieron la represión franquista, reafirmando el compromiso institucional y social con la dignificación de las víctimas y el derecho de sus familias a conocer el paradero de sus seres queridos".