Concluye el Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural que ha puesto a la provincia de Cáceres como modelo de desarrollo

Clausura del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que se ha celebrado en la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cáceres ha cerrado con éxito el XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, una cita internacional que, a lo largo de siete jornadas de trabajo técnico, ha congregado a representantes de 22 países iberaoamericanos para fijar las líneas maestras del futuro del sector.

El acto de clausura, celebrado en el Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña, ha puesto el broche final a un recorrido itinerante que comenzó en Guadalupe y que ha llevado a las delegaciones por el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, La Vera, Valle del Jerte, Tajo-Salor-Almonte, y las ciudades de Plasencia y Cáceres.

El programa de clausura estuvo acompañado por la participación de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres y una presentación de la bailaora de flamenco cacereña Gema Gracia, expresiones artísticas que aportaron identidad y ambiente festivo a la despedida del encuentro.

Como principal resultado técnico del encuentro, las delegaciones asistentes han suscrito la 'Declaración de la provincia de Cáceres por el Turismo Rural y el Agroturismo en Iberoamérica'.

La declaración reconoce la dimensión histórica y el valor del turismo rural y el agroturismo como herramientas para impulsar la cohesión territorial, enfrentar el reto demográfico, contribuir a la permanencia de la población en los pueblos y preservar los paisajes rurales y la biodiversidad.

Entre sus principales propuestas figuran la consolidación del turismo rural y el agroturismo como motores de diversificación económica, el impulso de destinos turísticos inteligentes, la digitalización de pequeños productores y empresas locales, y el desarrollo de experiencias que permitan conocer el patrimonio agroalimentario, la agricultura familiar y los saberes tradicionales.

EL LEGADO DE GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

Otro momento significativo fue el reconocimiento dedicado a Guillermo Fernández Vara, presidente honorario de Iberoatur, cuya trayectoria, contribución a la vida pública y compromiso desde los inicios con la organización y el desarrollo de los pueblos iberoamericanos fueron recordados durante la ceremonia.

Asimismo, se destacó su firme apuesta por consolidar el agroturismo y el turismo rural como herramientas exitosas e integrales para el impulso de las economías locales y el desarrollo rural. El galardón fue recibido por Blanca Martín Delgado.

Durante la clausura, la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, expresó su agradecimiento por el homenaje a Guillermo Fernández Vara y resaltó la cercanía personal e institucional que Blanca Martín mantuvo con Fernández Vara, particularmente durante los momentos difíciles que atravesó su familia.

Al referirse al legado del exmandatario extremeño, destacó su "calidad humana, generosidad y manera de entender la política como una vocación de servicio a la ciudadanía". También recordó la importancia que tuvo en su trayectoria profesional y personal, al señalar que fue una de las personas que le tendió la mano para abrirle camino.

La vicepresidenta ha valorado el impacto que deja el congreso en la provincia y agradeció al Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur) haber elegido la provincia como sede del encuentro y a las delegaciones iberoamericanas su presencia y disposición para compartir experiencias de sus respectivos países, al considerar que estos intercambios representan una oportunidad para aprender de otras realidades y encontrar soluciones a desafíos comunes.

De manera especial, reconoció el esfuerzo de quienes hicieron posible su organización, destacó el trabajo del equipo del Área de Desarrollo Sostenible Turismo, y reconoció además el trabajo al desarrollo del turismo rural y agroturismo de coordinadora del encuentro, Paloma García, así como el compromiso del equipo de la Diputación Provincial, que participó durante meses en la preparación de las actividades.

En su reflexión sobre el futuro del medio rural, subrayó que "los pueblos no solamente deben valorarse por sus paisajes, monumentos o patrimonio, sino también por las personas que diariamente trabajan para mantener vivas sus comunidades".

"Los agricultores, ganaderos, emprendedores y productores que han decidido desarrollar sus proyectos de vida en el medio rural, generando productos turísticos y gastronómicos que contribuyen a la economía y a la fijación de población", apuntó Gutiérrez.

Asimismo, advirtió que "estas personas no pueden enfrentar solas los desafíos del sector y que es indispensable construir una colaboración permanente entre las instituciones públicas y la iniciativa privada". En ese sentido, destacó "que los países iberoamericanos, pese a sus diferencias geográficas y culturales, comparten retos e inquietudes, pero también tienen la posibilidad de encontrar soluciones conjuntas a través de la cooperación".

La continuidad de las relaciones establecidas durante el congreso, la creación de alianzas y la puesta en marcha de proyectos conjuntos fueron algunos de los objetivos que planteó como tareas para la siguiente etapa.

Por su parte, el presidente de Iberoatur, Humberto López-Tirone, ha mostrado su agradecimiento al compromiso institucional de la Diputación de Cáceres y ha puesto en valor la trascendencia de los compromisos alcanzados en el territorio.

DISTINCIONES ANUALES

Como novedad, este encuentro incorpora las distinciones anuales, un reconocimiento que tendrá continuidad en las próximas ediciones. En esta ocasión, los galardonados han sido Iris Rodríguez, directora de operaciones de Granja Alternativa y directora ejecutiva de Iberoatur; Juanjo Salado, director general de la Fundación Ciudadanía y secretario general de Iberoatur; Anna Mercedes de Lembke. presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Guatemala y canciller de Iberoatur; y Paloma García Cerro, Jefa de Área de Desarrollo Sostenible y Turismo en la Diputación de Cáceres.

El galardón fue entregado por el presidente de Iberoatur, Humberto López-Tirone que a su vez también recibió un premio al reconocimiento por la trayectoria.

El balance de esta undécima edición concluye con la creación de las primeras rutas iberoamericanas de agroturismo, el diseño conjunto de nuevos paquetes agroturísticos transnacionales y la reafirmación del papel de la provincia de Cáceres como polo de referencia y aprendizaje continuo para el desarrollo rural iberoamericano.

La clausura también tuvo uno de sus momentos más simbólicos con la entrega del testigo de organización del próximo XII Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo a la delegación de Ecuador.

En un acto que representó la continuidad de un proyecto de cooperación internacional, el presidente de Iberoatur, Humberto López-Tirone y en representación de la delegación ecuatoriana, Natalia Rosa Tanguila, Viceprefecta de Napo participaron en el relevo que permitirá dar seguimiento al trabajo desarrollado en la provincia de Cáceres.

La entrega simbolizó la voluntad de mantener unidos a los países participantes, compartir experiencias y continuar construyendo iniciativas que permitan fortalecer el turismo rural como una alternativa de desarrollo para las comunidades.