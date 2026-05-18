Los Conjuntos Históricos de la provincia de Cáceres avanzan hacia una red común de cooperación y desarrollo sostenible

Reunión para impulsar el proyecto de red de cooperación de los Conjuntos Históricos de la provincia de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Primera de Territorio de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha participado este lunes en la jornada de presentación de conclusiones y resultados del 'Programa Implementación Agenda 2030 en Red Conjuntos Históricos igual o menor a 5.000 habitantes', financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Con una inversión de 240.000 euros, la Diputación de Cáceres ha liderado una estrategia integral para dotar a los municipios cacereños declarados Conjuntos Históricos de herramientas de planificación técnica avanzada alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Concretamente, los municipios en el ámbito de este proyecto son Brozas, Cabezuela del Valle, Cáceres, Coria, Cuacos de Yuste, Galisteo, Garganta la Olla, Gata, Guadalupe, Hervás, Hoyos, Pasarón de la Vera, Plasencia, Robledillo de Gata, Trujillo, Valencia de Alcántara, Valverde de la Vera, Villanueva de la Vera y Zarza de Granadilla (Poblado de Granadilla).

Tal y como ha explicado Gutiérrez, este proyecto finaliza con una serie de hitos importantes como la elaboración de doce agendas de los municipios menores de 5.000 habitantes, y un Plan de Regeneración urbana de la Red de Conjuntos Históricos que aborda los problemas, las dificultades y posibles soluciones para los 19 municipios con Conjuntos Históricos.

También se contempla un plan de marketing y comunicación de recursos y la redacción de un borrador con un acuerdo de estatutos para crear esa asociación que conforme la Red de Conjuntos Históricos.

Una vez los municipios avancen en la creación de la asociación, la Diputación de Cáceres se ofrece para seguir captando fondos que permitan seguir desarrollando proyectos en estas localidades. En ese sentido, Gutiérrez ha puesto como ejemplo los proyectos piloto que van a implementarse en Brozas y Valencia de Alcántara, en el marco de los fondos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local).

Precisamente, esta jornada técnica dirigida a representantes políticos y técnicos de estas localidades, ha estado destinada a presentar resultados, compartir aprendizajes y definir los próximos pasos de la futura Red de Conjuntos Históricos de la provincia.

En definitiva, este proyecto sitúa el patrimonio histórico como motor de desarrollo sostenible, cohesión territorial y lucha contra la despoblación, entendiendo los Conjuntos Históricos no solo como elementos a conservar, sino como espacios vivos capaces de generar oportunidades económicas, sociales y culturales.

Por ello, entre las acciones puestas en marcha también se ha incluido el diseño de un programa de Visita Guiadas, que se está ejecutando estos días, basado en la singularidad de cada conjunto histórico y con propuestas de rutas y experiencias que buscan generar mayor impacto económico en el territorio.