El Consejo de la Juventud de Extremadura da a conocer sus líneas de trabajo al presidente de la Diputación de Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura, Lidia Solana - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este martes con la presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Lidia Solana, para conocer las líneas de trabajo de esta entidad que está preparando proyectos para acercar la democracia a la juventud extremeña mediante actividades culturales y talleres participativos.

Reforzar los valores democráticos y dar a conocer a la juventud el funcionamiento de las instituciones han sido algunos de los temas de la reunión que han mantenido y en la que también ha participado la técnica de participación juvenil, Paula Alonso.

Solana ha subrayado la necesidad de impulsar iniciativas que fomenten la participación, el debate y el conocimiento del funcionamiento institucional. En ese sentido, ha explicado el plan de trabajo del CJEx, que está centrado en dos objetivos principales como son reforzar las asociaciones juveniles y defender los derechos e intereses de las personas jóvenes, entre ellos el acceso a la vivienda.

En esta línea, el presidente de la diputación cacereña ha recordado el programa en el que trabaja la institución provincial para facilitar el acceso a la vivienda y ha señalado que el programa 'Más Vivienda' "es una herramienta clave para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural".

INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL

El encuentro también ha servido para dar a conocer el proyecto 'Democrazia con Z', impulsado por el Consejo de la Juventud de España que, según ha explicado Solano, "es una iniciativa para fomentar los valores democráticos entre la juventud y reforzar los avances conseguidos".

Como parte de esta iniciativa, se celebrará en Extremadura el encuentro 'Raíces por cultura', que tendrá lugar en un municipio de la región e incluirá mesas institucionales, talleres, murales y micrófonos abiertos, entre otras actividades.

La presidenta del Consejo de la Juventud ha destacado la importancia de contar con el apoyo de las instituciones para llevar a cabo estas iniciativas.