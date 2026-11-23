El Conservatorio García Matos de Plasencia organiza una semana de conciertos especiales por Santa Cecilia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 23 (EUROPA PRESS)

El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres, celebra un año más la Semana de Santa Cecilia, con motivo de la festividad de la patrona de los músicos, con una seria de conciertos especiales.

Así, este miércoles 25 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Santa Ana de Plasencia, profesores y profesoras del conservatorio ofrecerán piezas de Leo Brouwer, Lavrentiev, Rotaru, Alex Nante, Rachmaninov, Vivaldi, Hummel, Beethoven o Shumann.

El jueves 26, a la misma hora y en el mismo auditorio, el pianista José María Villegas ofrecerá un recital con piezas de Mozart, Granados y Liszt, informa la diputación cacereña.

Y el viernes 27, también a la misma hora y lugar, habrá un concierto a cargo de la Plataforma Lírica Intercentros de Extremadura con la participación de los conservatorios Hermanos Berzosa de Cáceres, Tomás Bote de Almendralejo, Juan Vázquez de Badajoz, Luis Gordillo de Montijo y García Matos de Plasencia.

Esta plataforma, tal como ha indicado el director del conservatorio placentino, Antonio Luis Suárez, representa "una apuesta por la cooperación entre instituciones educativas, la promoción de nuevos talentos y el impulso de la cultura musical en nuestra región".