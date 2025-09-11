El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia abre un período de admisión extraordinario

PLASENCIA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

El Conservatorio Profesional de Música García Matos de Plasencia, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres, ha abierto un periodo extraordinario de admisión de alumnado para poder cubrir 6 vacantes: 3 plazas en trompa, 2 de fagot y 1 de contrabajo.

Se trata de las plazas que han quedado vacantes tras celebrar la jornada de adjudicación en la que se han logrado cubrir casi la totalidad quedando solo las seis citadas anteriormente.

Con el objetivo de completar estas plazas el conservatorio placentino abre un nuevo plazo de admisión de alumnado que comienza este mismo jueves y cerrará el próximo martes 16 de septiembre.

Este pasado miércoles se celebró un acto público con los aspirantes de nuevo ingreso, que para el próximo curso ha publicado una oferta récord de 51 nuevas plazas para distintas modalidades de instrumentos dirigidas a estudiantes de 1º Enseñanza Elemental de Música.