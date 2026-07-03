El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres licita el proyecto para modernizar el colector del Valle del Jerte

Archivo - El vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres, MásMedio, dependiente de la Diputación de Cáceres, ha sacado a licitación el contrato de servicios de ingeniería para la redacción de los proyectos de mejora del colector del Valle del Jerte y del sistema de depuración de aguas residuales de la comarca.

El contrato, con un presupuesto base de licitación de 156.728,69 euros, permitirá redactar los proyectos necesarios para mejorar el saneamiento y la depuración de aguas residuales de la comarca, así como analizar de forma integral el estado del colector, las infraestructuras asociadas y las diferentes alternativas técnicas que garanticen el correcto funcionamiento del sistema.

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 26 de julio y el contrato establece un plazo de ejecución de doce meses para la elaboración de todos los trabajos técnicos.

Se trata de un nuevo paso para resolver uno de los principales retos en materia de saneamiento de la provincia, según ha explicado el vicepresidente del Consorcio MásMedio, Javier Prieto, quien ha destacado que esta licitación "supone el inicio de una actuación estratégica que permitirá disponer de una hoja de ruta rigurosa y técnicamente solvente para solucionar los problemas que arrastra desde hace años esta infraestructura fundamental para el Valle del Jerte".

"Estamos hablando de una actuación que nace del trabajo previo realizado por los equipos técnicos de MásMedio, pero ahora damos un paso más para convertir esas propuestas en proyectos constructivos viables y ejecutables", ha señalado.

En este sentido, Prieto ha explicado que "el servicio nace a partir de los anteproyectos redactados por el propio consorcio, en los que ya se planteaban distintas soluciones para controlar los caudales, mejorar la calidad de los vertidos de cada uno de los municipios y corregir las incidencias que se producen especialmente durante los episodios de lluvias".

El estudio abarcará la revisión completa del colector, de más de 80 kilómetros de longitud, incluyendo sus ramales, además de la inspección de las instalaciones de cabecera de los diez municipios conectados, la caracterización de vertidos, el análisis de aguas residuales, la inspección mediante cámara del trazado y la recopilación de toda la documentación técnica y administrativa necesaria.

IMPORTANTES DEFICIENCIAS

La actuación responde a la necesidad de dar solución a una infraestructura que presenta importantes deficiencias estructurales y de funcionamiento.

Y es que el colector sufre un elevado deterioro debido tanto al paso del tiempo como a las afecciones provocadas por las crecidas del río Jerte y la entrada de aguas pluviales y aguas parásitas, circunstancias que reducen notablemente su capacidad hidráulica y provocan interrupciones en el servicio de depuración, con el consiguiente impacto ambiental.

Asimismo, el contrato permitirá estudiar distintas alternativas para la reorganización del sistema de depuración de la comarca, incluida la posible implantación de nuevas instalaciones que permitan independizar el saneamiento del Valle del Jerte del sistema de depuración de Plasencia.

"El objetivo es definir una solución integral y de futuro, no únicamente reparar una infraestructura. Queremos disponer de un sistema moderno, eficiente y resiliente que garantice la protección del río Jerte y un servicio de calidad para los municipios de la comarca", ha subrayado el vicepresidente de MásMedio.

Con esta licitación, MásMedio continúa avanzando en su compromiso con la mejora de las infraestructuras hidráulicas provinciales y con la protección de un entorno de especial valor ambiental, paisajístico y turístico como es el Valle del Jerte, sentando las bases para acometer las futuras inversiones que permitan garantizar un saneamiento sostenible y eficaz para toda la comarca.