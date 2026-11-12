Un curso reúne en Cáceres a jueces y trabajadores de la administración local en torno al Derecho Administrativo y Penal

La presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, participan en la inauguración del II Curso de Derecho Local - TJSEX

CÁCERES, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de jueces y magistrados y trabajadores de la administración local participan este jueves y viernes, 12 y 13 de noviembre, en el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres en el II Encuentro alrededor del Derecho Penal y del Derecho Administrativo en el ámbito local.

Un curso que se enmarca en el convenio para acciones formativas entre el Consejo General del Poder Judicial y la Diputación Provincial de Cáceres, y cuya inauguración ha tenido lugar este jueves a cargo de la presidenta del TSJ de Extremadura, María Félix Tena Aragón y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quienes han coincidido en destacar que el objetivo de las jornadas es mejorar los servicios públicos de una provincia extensa y con municipios de baja población como es la cacereña.

En su intervención, Tena Aragón ha destacado que a través de estos foros que aglutinan a personas que trabajan desde distintos ámbitos de una misma materia, "está acreditado que se mejora el trabajo de las distintas administraciones al poder conocer distintos lados de la moneda y crear un espíritu crítico".

"Vivimos en una sociedad compleja y plural", ha subrayado la presidenta del TSJEx, quien ha apuntado que "cualquier aspecto tiene varias visiones y repercute en la finalidad que nos mueve que es prestar un servicio público de calidad", ha aseverado.

Además, ha añadido, este tipo de encuentros entre jueces y trabajadores de la administración local, "permite poner encima de la mesa la normalidad institucional que nos exigen los ciudadanos".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha reivindicado especialmente el papel de las instituciones y la profesionalidad de quienes trabajan en el ámbito público como "garantías para defender el bien común y mejorar la vida de las personas, por encima de ideologías o intereses partidistas".

Morales ha puesto el foco en la realidad de la provincia de Cáceres, con cerca de 400.000 habitantes repartidos en casi 20.000 kilómetros cuadrados y una mayoría de municipios pequeños, una dimensión territorial que "plantea importantes dificultades para la gestión municipal".

En este sentido, ha agradecido el trabajo que realizan los secretarios municipales, alcaldes y personal de la administración provincial y de los servicios de asistencia jurídica, por su labor de asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos que carecen de determinados recursos técnicos.

El presidente provincial ha defendido que la seguridad jurídica y la asistencia a los municipios son "fundamentales para garantizar que todos los pueblos, con independencia de su tamaño, puedan ejercer sus competencias y prestar servicios en condiciones adecuadas".

Asimismo, ha recordado que las instituciones y los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y que, por tanto, quienes tienen responsabilidades públicas deben actuar desde el diálogo, el respeto y la búsqueda de acuerdos, señala la diputación en nota de prensa.

En una reflexión sobre el momento político actual, Morales ha lamentado el "deterioro del debate público y la dificultad para alcanzar consensos", y ha advertido de que la utilización partidista de las instituciones y las descalificaciones "perjudican la convivencia y pueden contribuir al desprestigio democrático", frente a lo que ha abogado por "recuperar la ejemplaridad, la capacidad de entendimiento y el respeto institucional", ha dicho.

TEMAS DE ACTUALIDAD EN DOS JORNADAS

A lo largo de las dos jornadas se van a tratar temas como la Inteligencia Artificial aplicada a los procedimientos judiciales, la necesidad de revisar los criterios de adopción de medidas cautelares en el Contencioso-Administrativo o el delito de prevaricación administrativa.

Entre los ponentes habrá magistrados especialistas en Derecho Penal y Contencioso-Administrativo, catedráticos de Derecho Administrativo y Penal o Secretarios Generales de Ayuntamientos, entre los que destacan nombres como el magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa Tribiño, que ha impartido la ponencia inaugural 'El Tribunal Constitucional y las entidades locales'.

Por su parte, el exvicepresidente del Tribunal Supremo Ángel Juanes Peces, hablará de 'El delito de prevaricación administrativa', en la última ponencia del viernes, día 13.