Diputación de Cáceres abre el Jardín de la Memoria Histórica como un espacio para el diálogo y la reflexión

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la inauguración del Jardín de la Memoria. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha inagurado este viernes, 6 de noviembre, el Jardín de la Memoria Histórica y Democrática, un espacio ubicado en el exterior del Complejo Cultural San Francisco "para el diálogo, la reflexión" y también como un "pequeño" pero "necesario" homenaje a quienes murieron "sin ningún sentido" y sus restos acabaron en la Mina Terría de Valencia de Alcántara.

Personas que "un día llegaron a su casa y se los llevaron y los metieron en una sima", ha señalado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, para referirse a Benjamina, Pedro, Vicenta, Amparo, Irineo, Bibiano, Amado... algunos de los 48 nombres que se pueden leer en la escultura que conforma este nuevo espacio.

Como presidente de la diputación, ha dicjo, se siente "orgulloso de poder resarcir de alguna manera y reconocer a tanta gente que murió sin sentido, y poder hacer que sus familiares les puedan llevar una flor al cementerio".

Así lo ha expresado Morales, recordando que esta escultura que preside el jardín es una reproducción del galardón que se entrega en los Premios Conchita Viera, y que representa la boca de acceso a la Mina Terría, con los nombres grabados de las 48 personas asesinadas y enterradas en este lugar por el franquismo, y cuyos cuerpos pudieron ser recuperados en 2018, 82 años después de ser ejecutadas.

En la apertura de este jardín, Morales ha estado acompañado, precisamente, del hijo de Conchita Viera, Manuel Martínez-Estéllez, además de la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Zoraida Hinojosa, y del presidente de la Fundación Cives, Victoriano Mayoral, fundación organizadora del Encuentro nacional "Memoria y futuro de la democracia", que se celebra este viernes y sábado en el mismo complejo.

Hinojosa ha subrayado la importancia de que una diputación como la de Cáceres sea, junto con la de Badajoz, "estandarte de la defensa de los derechos humanos, porque creen en la Memoria Democrática y en la memoria a las víctimas, y para eso estamos aquí, para rendir homenaje a las víctimas de la provincia".

Además, ha insistido en que "las políticas de Memoria no dejan de ser políticas de derechos humanos y lo que hacen es defender a las víctimas, recuperar los cuerpos, reparar a sus familias y dignificarlas, y cualquier demócrata debiera tener esto claro, no debería cambiar dependiendo de si gobierna uno u otro, debería haber siempre políticas de memoria".

La apertura del Jardín de la Memoria coincide con la celebración del Encuentro Nacional 2026 "Memoria y futuro de la democracia", que reúne en el Complejo Cultural San Francisco, los días 6 y 7 de noviembre, a profesionales de la educación, investigadores, universitarios, representantes de las administraciones y entidades sociales, entre otros.

Esta cita pone especialmente el foco en la escuela y en las nuevas generaciones, "porque conocer nuestra historia y comprender de dónde venimos es también una forma de cuidar la democracia y mirar hacia el futuro", tal como ha indicado el presidente de la diputación en el inicio del encuentro.

Así, durante estas dos jornadas se comparten experiencias y se debate sobre cómo llevar la memoria democrática a las aulas, cómo transmitir sus valores a niños, niñas y jóvenes y cómo hacer que la educación contribuya a formar una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con los derechos humanos.

A través de conferencias, mesas redondas y espacios de diálogo, el programa aborda también los retos actuales de la democracia, las nuevas narrativas del neofranquismo, la memoria y el futuro de los derechos de las mujeres y la realidad de la memoria democrática en Extremadura. "

"Una mirada amplia que pretende poner en común conocimientos y experiencias y crear redes entre quienes, desde la educación, la cultura, la investigación, las instituciones o la sociedad civil, trabajan para mantener viva la memoria", ha expresado el presidente de la fundación, Victorino Mayoral, entidad organizadora, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Diputación de Cáceres.

"Con este encuentro queremos, en definitiva, abrir un espacio para aprender, compartir y reflexionar juntos sobre una cuestión que nos interpela a todos: cómo preservar nuestra memoria para construir una democracia más sólida y una sociedad más libre y comprometida con sus valores".