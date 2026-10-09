La Diputación de Cáceres abre sus puertas a las personas mayores para conocer sus necesidades e inquietudes

Pleno Sénior celebrado en la Diputación de Cáceres como clausura de la Semana de Puertas Abiertas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto este viernes sus puertas a las personas mayores con la celebración de un Pleno Senior en el que han trasladado al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, sus principales necesidades e inquietudes.

Una sesión en la que la Oficina de Atención al Mayor, recientemente inaugurada, ha centrado el debate de esta actividad con la que se clausura la Semana de Puertas Abiertas que ha celebrado la diputación cacereña con motivo de la conmemoración de su patró, San Pedro de Alcántara, que se celebra el lunes 19 de octubre, día en el que se homenajeará a las 48 personas que se han jubilado en la diputación en el último año.

"Se ha dado un gran paso con la creación de la Oficina de Atención al Mayor, para acompañarnos a las asociaciones de mayores, que somos muchas y esta oficina es una ayuda importantísima para cuestiones como las legales, para las que a veces no sabemos dónde acudir a consultar", ha indicado Víctor Jesús González, presidente de la Federación de Mayores de municipios del Valle del Ambroz.

Junto a él, han participado en este peculiar pleno representantes de las seis asociaciones de mayores que conforman esta federación del Ambroz. "En esto habéis sido visionarios -ha dicho el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales-, porque sabéis que es necesario unirse, agruparse".

A esto se suma, tal como ha recordado Morales, la propuesta que hizo esta federación a la diputación y que ha culminado con la creación de la Oficina Técnica de Atención al Mayor.

En este pleno, el presidente ha podido escuchar algunas otras inquietudes o propuestas como la importancia de contar con Consejos de Mayores en los ayuntamientos, ha dicho Víctor González, o la necesidad de "contar con espacios para llevar a cabo las reuniones de las asociaciones, contar con ordenadores y ayudas para el funcionamiento, de la que ya tenemos el compromiso de la diputación para el presupuesto del año que viene".

El presidente de la diputación ha agradecido la colaboración de las asociaciones, asegurando que "uno de los proyectos más apasionantes que hemos puesto en marcha ha sido la oficina de Atención al Mayor, y solo se ha podido hacer con la complicidad de las asociaciones".

Así termina la Semana de Puertas Abiertas de la diputación, que ha contado también con un cierre especial, con el concierto que ofreció, en la tarde del jueves, en el Palacio de Mayoralgo, la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, al que pudo asistir numeroso público en un escenario, como el del patio del Palacio de Mayoralgo, que ha sido un atractivo especial este año, al realizar visitas guiadas por el yacimiento romano que contiene.

Cabe recordar que el lunes, 19 de octubre, festividad de San Pedro de Alcántara, se celebrará el acto institucional, en el que se llevará a cabo el tradicional homenaje a los trabajadores y trabajadoras que se han jubilado en la diputación en el último año.

En este caso, serán 48 los nombres que se pronuncien en el acto, 33 hombres y 15 mujeres que han trabajado en los últimos años en el servicio público que presta la Diputación de Cáceres a lo largo y ancho de la provincia.