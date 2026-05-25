La Diputación de Cáceres se acerca a un proyecto que busca llevar las jotas extremeñas al lenguaje sinfónico

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con el musicólogo Sebastián Díaz Iglesias - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha acogido con interés el proyecto cultural y musical 'Suite Al-Qázeres', una iniciativa impulsada por la violinista extremeña Gema Díaz Guerra, que busca reinterpretar el folclore tradicional extremeño a través de composiciones sinfónicas construidas a partir de fragmentos de jotas populares de distintas comarcas.

En la reunión mantenida entre el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el musicólogo Sebastián Díaz Iglesias, uno de los asesores del proyecto, el presidente ha conocido de primera mano los detalles de esta iniciativa, en la que también participa como asesora Rosario Guerra Iglesias. Ambos cuentan con una amplia trayectoria vinculada al folclore y a la música tradicional extremeña.

El proyecto plantea la creación de siete obras musicales, una por cada una de las zonas etnomusicales en las que se ha dividido la provincia de Cáceres.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en una primera fase centrada en la recopilación, estudio y transcripción de las jotas más representativas de cada territorio, así como de los elementos culturales e identitarios asociados a cada zona. Aunque el proyecto se centra actualmente en la provincia de Cáceres, sus impulsores trabajan con una visión abierta al conjunto de Extremadura.

A partir de ese trabajo de investigación, el compositor Jorge Grundman será el encargado de desarrollar una propuesta musical global que aporte coherencia artística al conjunto de las obras y contribuya a proyectar la iniciativa dentro y fuera de Extremadura. Posteriormente, las composiciones serán orquestadas para su interpretación por una formación sinfónica.

Durante el encuentro, Miguel Ángel Morales ha destacado "el enorme valor de un proyecto que nace desde el respeto a nuestras raíces y que apuesta por preservar el patrimonio cultural extremeño desde una mirada contemporánea. El folklore forma parte de nuestra identidad colectiva y es importante continuar dando visibilidad a iniciativas que contribuyen a mantener vivas nuestras tradiciones y acercarlas a nuevos públicos".

Por su parte, Sebastián Díaz Iglesias ha subrayado que "las jotas extremeñas poseen una riqueza melódica y cultural extraordinaria, y este proyecto pretende convertir esa esencia tradicional en un lenguaje musical capaz de trascender fronteras".