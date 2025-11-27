La Diputación de Cáceres acondiciona la carretera de Logrosán a la EX-116 con una inversión de dos millones de euros - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha concluido las obras de acondicionamiento de la carretera CC-429, que va desde la localidad de Logrosán hasta la carretera regional EX-116, donde se han invertido un total de 1,99 millones de euros. Las obras han sido ejecutadas por la empresa Gosadex, SL.

Ha sido una intervención en un tramo de carretera convencional, de una longitud de 5,90 kilómetros, con una anchura de 6,40 metros, más sendas bermas laterales de 0,50 metros.

El diputado de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha detallado que se ha construido una variante de trazado mediante la cual se elimina un sinuoso tramo de once curvas, con lo que se acorta la longitud de la carretera en más de medio kilómetro.

A esta intervención se suma la que se ha llevado a cabo en el antiguo puente sobre el río Ruecas, que se ha renovado íntegramente, y se destina para el tráfico de vehículos en sentido Logrosán. Para la circulación de vehículos en sentido Ex-116 se ha construido un nuevo puente contiguo.