La Diputación de Cáceres apoya a la Fundación Secretariado Gitano para impulsar el empleo y la inclusión social

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reúne con representantes de la Fundación Secretariado Gitano - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido a la directora autonómica de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura, Mercedes Moreno Garro, para hacer un seguimiento de la colaboración que ambas partes mantienen desde hace años en proyectos que buscan el impulso del empleo y la inclusión social.

En el encuentro, al que han asistido también dos técnicas de la fundación, se han analizado las actuaciones desarrolladas durante 2025, los resultados del primer semestre de 2026 y las previsiones para el próximo año.

Moreno ha trasladado al presidente el impacto que está teniendo la cofinanciación de la Diputación de Cáceres en el desarrollo del programa 'Acceder', una iniciativa de formación y empleo que se desarrolla en Extremadura desde el año 2000 con el apoyo de fondos europeos y cuyo objetivo es favorecer la incorporación de la población gitana al mercado laboral.

La directora ha agradecido el respaldo que la Diputación de Cáceres presta al programa y ha destacado la importancia de mantener esta colaboración entre ambas entidades. "Venimos a compartir unos resultados que nos animan a seguir avanzando, a contar qué hemos hecho y los beneficios que ha tenido parte de la financiación de la Diputación en los gitanos y las gitanas de Cáceres", ha afirmado.

Durante la reunión, la entidad ha presentado los datos correspondientes al primer semestre de 2026, que reflejan una evolución positiva del programa. Hasta la fecha se ha atendido a 185 personas en el ámbito del empleo en la ciudad de Cáceres, una cifra que sitúa al programa muy cerca de alcanzar el objetivo anual de 225 participantes.

En cuanto a la inserción laboral, el programa 'Acceder' ya ha superado la previsión fijada para todo el año, con 39 contrataciones formalizadas frente a las 35 previstas.

Miguel Ángel Morales ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Fundación Secretariado Gitano y ha reafirmado el compromiso de la diputación cacereña con este tipo de iniciativas. "La colaboración entre administraciones y entidades sociales es fundamental para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, generen oportunidades a través del empleo y contribuyan a construir una provincia más inclusiva", ha señalado.

Durante el encuentro, la fundación también ha trasladado a la institución provincial su voluntad de dar continuidad a esta colaboración de cara al próximo año, "con el fin de seguir desarrollando un programa que continúa ofreciendo resultados positivos y contribuyendo a la igualdad de oportunidades en la provincia de Cáceres", informa la diputación cacereña.