Pleno ordinario de la Diputación de Cáceres del mes de noviembre - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 (EUROPA PRESS)

El Pleno ordinario de la Diputación de Cáceres ha aprobado el convenio y los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Cáceres-Beira Baixa (AECT Cáceres-Beira Baixa), una iniciativa impulsada por la institución provincial que permitirá reforzar la coordinación y la cooperación entre ambos territorios.

Con este acuerdo se avanza en el objetivo de crear una eurozona regional integrada por Cáceres y la citada comarca portuguesa, dos territorios situados estratégicamente entre las principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica, Madrid y Lisboa, que suman más de 25.000 kilómetros cuadrados de superficie y una población aproximada de 500.000 habitantes.

La iniciativa permitirá establecer un marco estable de colaboración para impulsar proyectos conjuntos, aprovechar recursos y oportunidades compartidas y favorecer el desarrollo económico y social de ambos territorios. Se cumple así uno de los compromisos de la legislatura: afianzar las relaciones con Portugal y avanzar en una cooperación transfronteriza que contribuya al futuro de la provincia y de las comarcas vecinas.

La sesión plenaria de noviembre también ha dado luz verde a un total de 30.500 euros en ayudas destinadas a entidades locales para atender situaciones puntuales de carácter sobrevenido. En concreto, se conceden a los municipios de Talayuela, para la reparación de patologías del firme, y Valdefuentes, para actuaciones de reparación en la red de abastecimiento de agua.

Asimismo, se han aprobado distintos acuerdos de colaboración con entidades locales. Por un lado, el convenio con el Ayuntamiento de Aliseda para la gestión y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y las tasas relacionadas con la gestión del ciclo integral del agua.

Por otro, el convenio con el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara para la gestión tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

También se ha aceptado la adhesión del Ayuntamiento de Perales del Puerto a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Cáceres. Otra de las aprobaciones ha sido la encomienda de gestión para prestar apoyo al Sistema Interno de Información del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

MINUTO DE SILENCIO

El pleno ordinario de noviembre de la Diputación Provincial de Cáceres, que ha tenido carácter de trámite, ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista desde la celebración de la última sesión plenaria.

La sesión ha estado presidida por la vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, al encontrarse el presidente Miguel Ángel Morales en un acto en Plasencia en el marco del III Encuentro Ibérico 'Personas que conectan, territorios que avanzan', organizado por Alianza Territorial Europea (ATE).

Gutiérrez ha comenzado la sesión reiterando el compromiso de la institución provincial con la lucha contra la violencia machista y la necesidad de avanzar hacia una sociedad "más justa e igualitaria".

En su intervención, Gutiérrez ha incidido en la importancia de que la lucha contra los asesinatos machistas esté presente en el día a día, a través de la educación, las palabras y, especialmente, las acciones, recordando que "tan importante es no solo decirlo, concienciar, sino dar ejemplo".

La vicepresidenta ha señalado que "no es posible construir una sociedad más justa y digna sin erradicar la violencia machista" y ha asegurado que se seguirá trabajando e impulsando las medidas necesarias para combatirla, "frente a quienes todavía se empeñan en negarla".

El Pleno ha concluido con unas palabras de agradecimiento a Álvaro Casas, quien hasta ahora ha desempeñado el cargo de secretario general de la Diputación Provincial de Cáceres y que continuará vinculado a la institución como vicesecretario.

La Corporación provincial ha reconocido "con un fuerte aplauso", su trabajo, dedicación y servicio a la diputación cacereña durante esta etapa, y le ha trasladado sus mejores deseos en su nueva responsabilidad.