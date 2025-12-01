La Diputación de Cáceres aumenta hasta los 35.000 euros la ayuda para el Festival de Cine Español

El presidente de la Fundación Rebross, Paco Rebollo, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha reiterado el compromiso de la institución provincial con la cultura y con la difusión y promoción del cine español en la provincia de Cáceres. Así lo ha manifestado tras la reunión mantenida con el presidente de la Fundación Rebross, Francisco Rebollo, en la que Morales ha confirmado la colaboración para la organización del 33 Festival de Cine Español de Cáceres, con un aumento de la partida económica, que alcanza los 35.000 euros.

El certamen se celebrará entre el 1 y el 14 marzo de 2026, y con esta aportación, la institución provincial se convierte en "patrocinador oficial" del evento cinematográfico, según ha informado la propia fundación, que ha criticado la merma de las ayudas por parte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, que pasarán a ser "meros colaboradores".

La decisión de la Diputación de Cáceres de aumentar su aportación en 20.000 euros respecto a otros años permitirá seguir apostando por la difusión cultural entre los jóvenes a través del Concurso del Cartel Oficial, del Programa de Sensibilización 'Ver Cine Español Ayuda', que desplaza a las proyecciones a los estudiantes de centros educativos de muchas localidades de la provincia de Cáceres.

Además, se podrá mantener la participación de más de 100 alumnos de las Escuelas de Música, Danza y Teatro de Extremadura en la Gala de entrega de los Premios Versión Original.

Morales ha destacado la labor que la fundación viene haciendo, desde hace ya más de 30 años, por la cultura en la región, situándola en las agendas nacionales con este festival. Así, con este compromiso de la diputación, la nueva edición del festival seguirá apostando por la difusión entre los más jóvenes.

"Nuestra obsesión ha sido siempre educar y formar a través del cine, y llegar a los jóvenes, sobre todo, en unos momentos en los que algunos se van a extremos, y hablamos de violencia de género, de bulling, de homofobia, de racismo... todo ello se puede tratar a través del cine y trabajarlo en el aula", ha recalcado el presidente de la Fundación Rebross, Paco Rebollo.

Con este fin, el festival pondrá a disposición de los institutos de la provincia medios de transporte "para que puedan venir al festival, al cine, una forma de educar, sin adoctrinar, pero el mensaje queda, las imágenes quedan y los chavales toman nota".

Asimismo, los beneficios de las distintas actividades se destinarán, como viene siendo habitual, a proyecto humanitarios, "que es la finalidad y la motivación de las personas que trabajamos desinteresadamente en este proyecto socio-cultural", ha recalcado Rebollo.