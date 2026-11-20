El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con representantes de la Asociación de Ayuda a la Integración Social (ASAIS) y de la Asociación de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria Dahomey - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Ayuda a la Integración Social (ASAIS) y de la Asociación de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria Dahomey, con las que la institución provincial colabora en proyectos de cooperación y acción humanitaria en la comunidad de Kpomasse, en Benín, y especialmente en el poblado de Doga Plage.

Durante el encuentro, Morales ha conocido la evolución de los trabajos de construcción del nuevo dispensario médico, una infraestructura que está próxima a finalizar y que permitirá reforzar la atención sanitaria básica de la población.

Pero, además de la puesta en marcha del centro, las entidades ya trabajan en nuevas actuaciones de futuro, entre ellas la formación de personal sanitario local, especialmente en el ámbito de la enfermería, con el objetivo de fortalecer la capacidad asistencial de la propia comunidad.

El nuevo dispensario contará con tres consultas de enfermería o curas, una consulta médica, farmacia, zona de aseo y sala de espera, además de dos espacios diáfanos que podrán adaptarse en el futuro para ampliar la atención a necesidades sanitarias de mayor complejidad, tal como ha explicado Víctor Manuel Jiménez.

"El proyecto no se queda solo en construir el dispensario, sino que queremos seguir trabajando de cara al futuro y formar a gente allí en el ámbito sanitario", ha dicho Jiménez.

También ha destacado que el proyecto de cooperación con la diputación dura ya tres años en la zona, y, entre otros aspectos, se está trabajando en ámbitos como la prevención de la malaria, la higiene de manos y los cuidados relacionados con el porteo de bebés.

Por su parte, Florencio Díaz, representante de Dahomey, ha señalado que en el actual punto de atención sanitaria se puede atender en un día a entre 80 y 120 personas, y ha indicado que el nuevo centro, cuya finalización está prevista para comienzos de diciembre, permitirá mejorar y ampliar esta atención.

La construcción del dispensario cuenta con una subvención nominativa de 49.000 euros de la Diputación de Cáceres, manteniendo así, en palabras del presidente Miguel Ángel Morales, "el compromiso con una cooperación internacional centrada en mejorar el acceso a derechos básicos como la salud y en fortalecer las capacidades de las comunidades para que puedan avanzar hacia una atención sanitaria más cercana y sostenible".