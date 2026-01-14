La Diputación de Cáceres destina 500.000 euros para mejorar la accesibilidad física y sensorial en los municipios

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, se ha reunido este miércoles con representantes de las tres Oficinas de Accesibilidad Universal de Extremadura - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Sheila Martín, se ha reunido este miércoles con representantes de las tres Oficinas de Accesibilidad Universal de Extremadura, que aúnan la accesibilidad física, cognitiva y sensorial --OTAEX, OAS y OACEX-- con las que ha abordado la nueva subvención que la institución provincial destinará a las entidades locales para incorporar a sus ayuntamientos y espacios públicos los elementos necesarios para conseguir una accesibilidad real.

Serán un total de 500.000 euros que se distribuirán en función de demandas y necesidades, que se irán definiendo con la asesoría de estas tres oficinas técnicas de Accesibilidad Universal. Así, los ayuntamientos podrán solicitar distintos elementos siempre que estén validados por estas tres oficinas técnicas.

"Es necesario -ha indicado la diputada- seguir avanzando en este sentido, tomar conciencia, desde los distintos municipios, que no hablamos solo de la accesibilidad física, sino también de la sensorial y de la cognitiva".

Sheila Martín ha destacado la importancia de trabajar directamente con las oficinas técnicas, "trabajar con los que más saben para diseñar las directrices de esta nueva línea de financiación que ponemos a disposición de los ayuntamientos para seguir avanzando en esta materia, para continuar trabajando por la igualdad de oportunidades de todas las personas".