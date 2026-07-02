La Diputación de Cáceres y empresas privadas promoverán el turismo gastronómico en las Tierras de Cáceres y Trujillo

La Diputación de Cáceres firma un convenio con entidades privadas para fomentar el turismo gastronómico en Tierras de Cáceres y Trujillo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha presidido este jueves la firma del convenio de colaboración para la gestión, desarrollo y promoción del producto turístico 'Sabores y Paisajes Tierras de Cáceres y Trujillo', un proyecto que une a instituciones públicas, entidades de desarrollo rural, asociaciones empresariales y al sector agroalimentario con el objetivo de convertir la gastronomía y el paisaje en un motor de desarrollo económico y turístico para el medio rural.

Con este acuerdo se da continuidad al trabajo desarrollado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, consolidando un modelo de gobernanza compartida que permitirá seguir impulsando un destino que integra a 50 municipios de las comarcas de Tajo-Salor-Almonte, Miajadas-Trujillo y Sierra de Montánchez y Tamuja.

En la firma han participado también la diputada de Turismo, Elisabeth Martín, y representantes de las mancomunidades de Montánchez, Tajo-Salor, Trujillo y Zona Centro; los Grupos de Acción Local Adicomt, Adismonta y Tagus; las asociaciones empresariales de los tres territorios; la Asociación de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen de Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

Según ha indicado el presidente de la institución provincial, este convenio "que nace desde el territorio" representa "una forma de entender el desarrollo de nuestra provincia desde la cooperación, sumando esfuerzos entre administraciones, empresas y agentes sociales para generar oportunidades en nuestros pueblos".

Morales ha incidido en que el turismo gastronómico es "uno de los grandes elementos diferenciadores de los destinos de interior". "Nuestra gastronomía habla de quiénes somos, de nuestro paisaje, de nuestras tradiciones y de las personas que viven y trabajan en el territorio. Convertir todo ese patrimonio en un producto turístico es generar riqueza, empleo y futuro para nuestros municipios", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que uno de los mayores logros del proyecto ha sido crear una red estable de colaboración entre entidades que tradicionalmente trabajaban de manera independiente. "Cuando las instituciones colaboran y el sector privado se implica, los proyectos tienen continuidad. Este convenio garantiza que el trabajo realizado durante estos años no termine aquí, sino que siga creciendo con una estrategia común para posicionar este territorio dentro y fuera de Extremadura", ha añadido.

MÁS ALLÁ DE LA GASTRONOMÍA

La diputada de Turismo, Elisabeth Martín, ha incidido en que el éxito del proyecto reside precisamente en haber conseguido unir tres territorios diferentes bajo una misma identidad turística.

"Son comarcas muy diversas, pero han encontrado en la gastronomía un enorme potencial turístico. Lo importante es que aquí no solo está trabajando el sector público; también lo hace el sector privado, con alrededor de ochenta empresas adheridas, y ahora comienza un largo recorrido para dar a conocer este producto fuera de nuestra provincia", ha señalado.

Martín ha recordado que el turismo actual busca experiencias auténticas y que la gastronomía se ha convertido en uno de los principales recuerdos que conservan quienes visitan un destino. "El turista recuerda el sabor y la comida que prueba cuando viaja. Queremos que quien visite estas comarcas se lleve también ese sabor a pueblo, a autenticidad y a territorio", ha apuntado.

A su juicio, la colaboración creada entre las tres comarcas constituye uno de los principales valores del proyecto, porque "han construido una auténtica familia". "Hoy trabajan conjuntamente, comparten objetivos y están creando una gran marca turística para la provincia de Cáceres", ha concluido.

Por su parte, la técnica de planificación turística Ana Manjón ha explicado que el concepto de turismo gastronómico sobre el que se sustenta el proyecto trasciende la restauración.

"No hablamos únicamente de restaurantes, también forman parte del producto los paisajes de dehesa, el turismo ornitológico, los alojamientos, las empresas de actividades, las visitas a queserías, almazaras y otras agroindustrias, así como los productos que el visitante se lleva consigo cuando regresa a casa", ha explicado.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y establece una estructura permanente de gestión integrada por una Mesa de Turismo Temática, un Plan Anual de Acción y una estructura técnica encargada de coordinar las actuaciones.

Entre sus objetivos destacan consolidar la marca 'Sabores y Paisajes Tierras de Cáceres y Trujillo', impulsar la cooperación entre administraciones y empresas, favorecer la innovación, la digitalización y la formación del sector, crear nuevas experiencias turísticas ligadas a la gastronomía y reforzar la promoción del destino en mercados nacionales e internacionales.

La Diputación de Cáceres asume también el compromiso de seguir incorporando este producto turístico a sus acciones de promoción, reforzando su presencia en ferias y eventos especializados y apoyando un modelo de desarrollo que contribuya a generar empleo, fijar población y aprovechar el enorme potencial gastronómico, paisajístico y cultural del medio rural cacereño.