La Diputación de Cáceres y la Fundación de la Construcción impulsan la incorporación de jóvenes y mujeres al sector

Foto de familia tras la firma del convenio entre la Diputación de Cáceres y la Fundación Laboral de la Construcción - EUROPA PRESS

CÁCERES, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Fundación Laboral de la Construcción han firmado un convenio a través del cual se desarrollarán varias acciones para promover la incorporación de jóvenes y mujeres a este sector que necesita mano de obra cualificada, así como formar a los profesionales en tareas específicas, como el trabajo en altura, entre otros.

El acuerdo, a través del cual la diputación cacereña destina 150.000 euros a la entidad formada por la patronal y sindicatos, contempla también la creación de un Observatorio de la Construcción para conocer la situación de un sector que demanda trabajadores y ofrece una vida laboral completa.

Además, se pretende acabar con los estereotipos que han acompañado a este sector, mostrando las aplicaciones de las nuevas tecnologías a un campo que abarca numerosas especialidades desde obra civil hasta diseño y sonde no siempre es necesaria la fuerza física para llevarlo a cabo.

La vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Carlos Izquierdo, han presentado este lunes este convenio firmado entre ambas entidades "para impulsar empleo, cualificación, innovación tecnológica y activación del mercado de la construcción, un sector clave en la provincia", ha dicho Gutiérrez.

Este convenio nace con vocación de continuidad y para dar respuesta a un sector que requiere de mano de obra, por lo que el convenio viene a generar mano de obra cualificada, formar nuevos perfiles y profesionalizar a quienes ya trabajan, además de capacitar a jóvenes y conseguir un relevo generacional e incorporar a las mujeres, "que es clave para transformar culturalmente el sector", ha añadido la vicepresidenta.

La mujer y las personas jóvenes son, precisamente, objetivos importantes a los que se dirige las actividades que considera el convenio.

En este sentido, se contempla la ampliación del proyecto Cionitia, con el que la federación se acerca a los institutos de la provincia para explicar en qué consiste el trabajo en el sector de la construcción. Está previsto que se llegue en esos nueve meses de convenio a una decena de centros educativos.

"Se trata de una de las acciones que más me ilusionan porque explicamos a los jóvenes lo que es el sector, les contamos cómo es, ya que es un sector que ha cambiado mucho y cuando ven con las tecnologías con las que se trabaja hoy, los drones, la inteligencia artificial, dicen 'hombre, pues esto no es lo que yo creía que era', y en este acercamiento a los institutos somos un sector pionero", ha dicho el presidente de la federación.

Además de este proyecto Cionitia, se desarrollarán itinerarios formativos de seguridad en los trabajos temporales de altura y de procedimientos y técnicas en espacios confinados, es decir recintos como estaciones de agua, EDAR, ETAP para la limpieza de lodos, el trabajo en tanques cerrados y silos, etcétera.

Ambos itinerarios van destinados a trabajadores de ayuntamientos, entidades y mancomunidades, desempleados para emjorar su empleabilidad o personas que ya están trabajando pero buscan una mejora de empleo, así como alumnos de escuelas profesionales.

Asimismo, se va a poner en marcha un Observatorio de la Construcción sobre IA y vivienda industrializada, con el fin de obtener un diagnóstico riguroso que permita entender qué grado de implantación tienen las tecnologías en el tejido productivo local, qué barreras y oportunidades existen y qué perfiles profesionales serán clave para el desarrollo del sector.

La vicepresidenta y el presidente de la fundación han estado acompañados por los vicepresidente de la fundación, Ricardo Salaya y Antonio Pino, así como la gerente María Ángeles Ramos.