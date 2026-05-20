La Diputación de Cáceres gestiona 4,7 millones de euros para luchar contra la despoblación en Trasierra-Granadilla

El secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica, Francisco Boya; la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el diputado provincial Luis Fernando García Nicolás - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La comarca Trasierra-Tierras de Granadilla de la provincia de Cáceres --compuesta por 15 municipios en los que viven 8.500 personas-- se convertirá en territorio piloto de la nueva estrategia estatal frente al reto demográfico. Para ello, se contará con una inversión de 4,7 millones de euros para desarrollar un Plan de Actuación Integrado (PAI)gestionado por la Diputación de Cáceres y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La iniciativa actuará sobre vivienda, innovación, conectividad y turismo sostenible para hacer frente a la despoblación, según ha explicado este miércoles la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francesc Boya.

Este proyecto piloto, financiado por el Miteco a través del Programa Feder 5.2, será gestionado por la institución provincial con la idea de poder extrapolarlo a otros territorios, una vez se conozcan los resultados e impactos del mismo.

Gutiérrez ha recordado que la Diputación de Cáceres ha hecho una apuesta muy importante incorporando nuevas perspectivas para trabajar en los territorios y luchar contra la despoblación. "No es el momento de las construcciones de grandes infraestructuras en el medio rural", ha apuntado, destacando la necesidad de incorporar, como se ha hecho, nuevas metodologías e innovación y de que los municipios de manera conjunta y compartida.

Según se ha informado, el PAI Trasierra-Tierras de Granadilla actuará como un ecosistema coordinado sobre uno de los principales desafíos de la provincia como es la pérdida de población y la falta de oportunidades en áreas rurales. Para ello, plantea una intervención integral que combina empleo, vivienda, digitalización, movilidad y dinamización económica y turística.

Todo ello responde a una nueva forma de abordar el reto demográfico que combina acciones integradas y la medición de la eficacia de los proyectos con una perspectiva de equidad territoral, que es la que define la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

En palabras de Boya, con esta nueva Estrategia y los PAI, "junto con las diputaciones y los pequeños municipios, las comunidades autónomas, vamos a activar todos esos resortes que pueden mejorar la calidad de vida de la gente y por tanto hacer que la gente no vea el medio rural como una posibilidad negativa, sino que lo vea como una oportunidad de futuro y un espacio donde generar su propio proyecto de vida".

TERRITORIO PILOTO

El PAI Trasierra-Tierras de Granadilla se desarrollará hasta 2029 y se articula en torno a cuatro grandes líneas de actuación diseñadas para actuar de forma coordinada sobre los principales desafíos del territorio, en línea con el nuevo enfoque de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

El primer eje de actuación tiene una asignación presupuestaria de 700.000 euros y contempla la creación de un Centro de Innovación Territorial (CIT), concebido como eje vertebrador o motor transversal del proyecto y un espacio para el emprendimiento, la captación de iniciativas, la formación y la innovación social y económica.

El segundo bloque se centra en la revitalización demográfica y el relevo generacional, mediante medidas orientadas a atraer población, generar empleo y garantizar el acceso a la vivienda con una inversión de 1.425.000 euros.

El plan incorpora además actuaciones destinadas a mejorar la conectividad territorial y digital, incluyendo soluciones de movilidad compartida, herramientas tecnológicas aplicadas al medio rural y nuevas infraestructuras de comunicación a través de una Red LoRa. Estas actuaciones serán financiadas con un presupuesto de 1.060.000 euros.

La cuarta línea apuesta por la cultura, el turismo sostenible y la dinamización territorial como motores de actividad económica, mediante la creación y mejora de infraestructuras turísticas, espacios de interpretación y promoción del patrimonio natural, cultural y agroalimentario de la comarca. En este epígrafe se invertirán 1.550.000 euros.

El impacto previsto permitirá además ampliar los servicios digitales en el territorio, incrementar el uso del transporte rural y reforzar la capacidad de atracción turística y residencial de la comarca.

Entre los resultados esperados destacan la puesta en marcha del Centro de Innovación Territorial, el apoyo a más de 30 empresas, la rehabilitación de viviendas, la digitalización del transporte y mejora de movilidad en 15 municipios y el desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas.

Además, el proyecto prevé alcanzar a más de 13.000 usuarios y usuarias de servicios digitales, superar los 51.000 pasajeros y pasajeras en transporte rural y atraer alrededor de 47.000 visitantes turísticos.