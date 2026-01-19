Diputación de Cáceres guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

MInuto de silencio a las puertas de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la Diputación Provincial de Cáceres han guardado este lunes un minuto de silencio, en la puerta de todos los centros de trabajo de la institución, en memoria de las víctimas del accidente de ferrocarril de este pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Un acto en el que los participantes han querido mostrar también su cariño y apoyo a las personas heridas en este accidente y sus familias.

El minuto de silencio se ha celebrado en el Palacio Provincial de la Diputación de Cáceres, en la capital cacereña, y en el Complejo Cultural Santa María, en Plasencia, entre otras instalaciones.