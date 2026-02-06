La Diputación de Cáceres impulsa el envejecimiento activo para dinamizar cultural y económicamente el entorno rural

Reunión entre el presidente de la Diputación de Cáceres y las asociaciones de mayores de la provincia para impulsar un envejecimiento activo - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha convocado este viernes a las asociaciones de mayores de la provincia en una reunión que ha llevado el salón de plenos del edificio provincial, donde se han abordado asuntos como nuevas partidas económicas destinados a estos colectivos o la celebración del Día del Mayor, con el objetivo de impulsar el envejecimiento activo para dinaminzar el mundo rural.

Y es que, por primera vez, la Diputación de Cáceres ha incluido en sus presupuestos una partida destinada directamente a estas asociaciones para actividades diversas, para formación o para la instauración del citado Día del Mayor de la Provincia, que se celebrará el mes de octubre.

"Tenemos recursos económicos, sí, y queremos que vosotros tengáis ideas para dinamizar cultural y económicamente la provincia, porque sois una parte fundamental y esencial de la población de esta provincia, y lo más difícil es parir ideas, porque a veces los recursos son escasos, sí, pero no es el caso, y si hay ideas buenas el dinero no puede ser ningún obstáculo", ha señalado Morales.

Dicho esto, las intervenciones se han ido sucediendo con la presentación de sugerencias, necesidades, propuestas y la necesidad de mantener un contacto continuo y fluido con la diputación, a lo que el Morales ha respondido que "desde ya" se va a establecer un cauce permanente de comunicación con un "colectivo clave", como son las asociaciones de mayores", por lo que, desde el Área de Políticas Sociales "se habilitará la vía más directa y más fluida para ello".

En este sentido, desde la Red Senior, por ejemplo, Inma Carretero sugería un canal, que podría ser tipo WasthApp, con todas los representantes de las asociaciones, de modo que el intercambio de ideas y experiencias pueda ser una realidad.

La Red Senior, que integra a más de 20 asociaciones de mayores de toda Extremadura, ha planteado otras propuestas como la creación de "una oficina técnica asociada al mayor", una oficina que asesore, ayude y acompañe a las asociaciones a la hora de redactar y presentar proyectos a las administraciones, "que no siempre es fácil, y a veces se pueden perder subvenciones y ayudas porque no se presentan adecuadamente".

Otras propuestas han ido encaminadas a la formación, por ejemplo, en gestión de cómo llevar una asociación o los distintos modelos de financiación. También se reclama la formación en IA, algo en lo que ya ha trabajado la diputación, junto con la Red Senior, y sobre lo que se ha planteado una segunda parte de estos talleres para llegar a todas las asociaciones.

EXPERIENCIA DE PROFESIONALES

A la experiencia profesionales de todas estas personas se ha referido el presidente, incidiendo en proyectos que la diputación ya tiene en marcha con médicos y médicas jubilados, que han recorrido distintos pueblos para abordar la salud diaria, los hábitos alimenticios y otras cuestiones clave.

Precisamente, desde Torrejón el Rubio, Santiago hablaba de la importancia de talleres de este tipo, de salud, de nutrición, de memoria, de primeros auxilios o, incluso, "por qué no, yo que fui profesor de formación vial, me ofrezco a aprovechar mi experiencia porque las normas se olvidan, aprovechemos nuestras experiencias".

Con esta actitud de intercambiar y aprovechar todos los potenciales, desde Aldeacentenera, José Juan proponía una formación informática y de IA a los directivos de las distintas asociaciones, "de modo que luego puedan ser referencia para transmitir sus conocimientos a todos los socios".

Una reunión, en definitiva, tal como ha expresado el presidente de la diputación, que muestra el potencial cultural y económico de esta parte de la sociedad "más activa que nunca, y a la que todas y todos debemos lo que tenemos". "Lo que queremos es que ellos y ellas sean activos, dinamicen los pueblos y luego haya intercambios de las distintas comarcas", ha concluido Morales.