El presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, y el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Diócesis de Coria-Cáceres han abierto una vía de colaboración institucional para poner en el mercado de alquiler social viviendas parroquiales propiedad de la Iglesia que actualmente se encuentran en desuso en los municipios de la provincia.

El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a la escasez de alojamiento para nuevos pobladores y trabajadores en el medio rural, contribuyendo así al reto demográfico y al mantenimiento del patrimonio local.

El presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este miércoles un encuentro en el Palacio Provincial con el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, y el ex alcalde de Hernán-Pérez Alfonso Beltrán, primer municipio que lo propuso y solicitó, y, por tanto, en el primero que se materializará este acuerdo.

Morales ha explicado que la disminución del número de sacerdotes ha provocado que varios párrocos atiendan distintas localidades, dejando vacías numerosas casas rectorales. Frente a esta realidad, la institución provincial financiará la rehabilitación de estos inmuebles, cedidos temporalmente por el Obispado a los ayuntamientos, para ofrecer condiciones de habitabilidad dignas.

"Uno de los problemas más graves que tenemos en toda España y en nuestra provincia es el acceso a la vivienda y si existen inmuebles vacíos propiedad de la Iglesia en nuestros pueblos y podemos echar una mano a los alcaldes y alcaldesas para rehabilitarlos y evitar su deterioro, es una colaboración razonable y necesaria", ha subrayado Morales, quien ha agradecido la "constante predisposición" del Obispado en el ámbito rural.

UNA DOTACIÓN INICIAL DE 100.000 EUROS El plan piloto cuenta con una partida inicial consignada de 100.000 euros que se aplicará de forma inmediata en dos municipios: Hernán-Pérez, a través de este convenio con el Obispado, y Pescueza, donde se rehabilitará una vivienda de titularidad municipal.

Se trata de una partida que ya se contempla en el presupuesto provincial para 2027, y que podrá ampliarse mediante suplementos de crédito tras la liquidación del presupuesto de 2026 en función de la demanda de los ayuntamientos y del estado de los inmuebles.

Esta medida se complementa con otras políticas de atracción de talento y población de la Diputación de Cáceres, como el programa Arraigo, que se presentará el próximo mes de diciembre, o el programa TRAE (Trabajo para repoblar activamente Extremadura) para la incorporación de trabajadores.

Por su parte, el obispo de Coria-Cáceres ha enmarcado esta iniciativa dentro de las "óptimas relaciones" que la Diócesis de Coria-Cáceres mantiene con la diputación y los consistorios, como demuestra el reciente acuerdo para la cesión del cementerio católico de Valdeobispo o los convenios vigentes de restauración de retablos y patrimonio religioso.

"La Iglesia tiene un gran arraigo rural y una clara vocación de servicio público y contribución al bien común", ha señalado Pulido, quien estima que, de las 160 parroquias de la diócesis, alrededor de un tercio podría disponer de viviendas susceptibles de entrar en este programa, siempre compatibilizando el uso residencial con el mantenimiento de los salones parroquiales para catequesis, cofradías y asociaciones vecinales.

Monseñor ha recordado que "una casa cerrada se deteriora, y ponerla al servicio de una familia que lo necesite es positivo tanto por su utilidad social como por su conservación".

El ex alcalde de Hernán-Pérez, artífice del contacto inicial entre las tres partes, ha detallado el funcionamiento del acuerdo en su localidad, cuyo borrador de convenio se aprobará próximamente. El inmueble parroquial mantendrá un doble uso, de manera que la planta baja seguirá destinándose a salón parroquial y espacio de reunión para las asociaciones del municipio, mientras que la planta superior será rehabilitada para destinarse a vivienda de alquiler social para familias o trabajadores que se instalen en el pueblo.

"Conseguimos varios objetivos a la vez -ha apuntado Beltrán-, restauramos el patrimonio, evitamos el abandono de los edificios y realizamos una labor social fundamental para fijar población y apoyar los proyectos productivos que están surgiendo en nuestros pueblos".