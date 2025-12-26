La Diputación de Cáceres instala contadores digitales en una treintena de municipios que forman parte de la Red LoRa

La Diputación de Cáceres instala contadores digitales en una treinena de municipios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 municipios de la provincia de Cáceres cuentan ya con alguno de los 25.750 contadores digitales que el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha instalado, creando así la Red Provincial LoRa, una red que permite contar con información clave para tener un consumo de agua inteligente y responsable.

Estos equipos, tal como ha explicado el técnico responsable de la red del consorcio, Miguel Ángel Mahíllo Paniagua, permitirán controlar, de manera eficiente y en tiempo real, los consumos, las averías internas y otras incidencias del parque de contadores, a la vez que harán que el Consorcio MásMedio cuente con los datos necesarios para reducir fugas y afecciones sobre los servicios e instalaciones.

Así, con un presupuesto de 160.000 euros, con este proyecto se consigue la digitalización integral del ciclo del agua, la monitorización, la detección de fugas, la telelectura de los consumos por parte de los ciudadanos y se cuenta con una red que se podrá integrar en proyectos futuros, con la monitorización mediante diferentes sensores de distintos servicios de la Diputación de Cáceres.

Los municipios incluidos en este proyecto son 29 y suman 22.000 habitantes. En concreto son Abadía, Acebo, Alcántara, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Caminomorisco, Carbajo, Carcaboso, Carrascalejo, Casas de Millán, Cedillo, Cilleros, Garvín, Herrera de Alcántara y Herreruela.

Así como Holguera, Hoyos, La Granja, Majadas, Malpartida de Plasencia, Membrío, Mirabel, Pedroso de Acím, Peraleda de San Román, Perales del Puerto, Salorino, Santiago de Alcántara, Villamiel y Villar del Pedroso, ha informado la Diputación de Cáceres, en nota de prensa.

Esta renovación del parque de contadores forma parte del Proyecto AQUA-CERES Digitalización del Ciclo Integral del Agua de la Provincia de Cáceres, proyecto beneficiario de la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de las ayudas a proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE-Next Generation, y que cuenta con un presupuesto total de 3.187.625 euros.