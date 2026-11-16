La Diputación de Cáceres lanza una nueva convocatoria de sus certámenes literarios y de periodismo

Archivo - Complejo cultural San Francisco donde se entregarán los certámenes literarios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cáceres ha publicado las bases de los certámenes literarios que convoca cada año en las categorías de Novela Corta, Cuentos Ciudad de Coria, Flor de Jara de Poesía y El Brocense de Microrrelatos, además del Premio de Periodismo Dionisio Acedo, que cuentan con una dotación presupuestaria total de 30.000 euros.

Se trata de una apuesta por la creatividad literaria y el conocimiento de la realidad y actualidad regional y provincial, cuyas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 0218, del pasado viernes 13 de noviembre.

Los trabajos de las categorías de Novela Corta, Cuentos y Poesía podrán presentarse hasta el 29 de enero de 2027. En el caso de los trabajos para las categorías de Periodismo y de Microrrelatos tienen de plazo hasta el 19 de febrero de 2027. Todas las obras se presentarán a través de la web de los certámenes

Así, el LII Premio Cáceres de Novela Corta tiene por objeto promover la creación literaria de autores y autoras de novela corta. Podrán concurrir personas de cualquier nacionalidad y edad.

Las obras presentadas a concurso deberán ser inéditas, escritas en lengua castellana, no haber sido premiados en este certamen y tener una extensión de entre 100 y 130 páginas. La dotación del premio es de 9.000 euros y la publicación de la obra por parte de la Diputación de Cáceres.

El XXX Premio Flor de Jara de Poesía busca fomentar la creación a través de poesía en lengua castellana. Podrán concurrir autoras y autores que no hayan resultado ganadores de este certamen con trabajos de poesía escritos en lengua castellana e inéditos.

La obra presentada puede haber visto la luz parcialmente en publicaciones periódicas o en la red en un máximo del 20% de su total, y deberá tener una extensión mínima de 500 versos y máxima de 1.000, o entre 3.000 y 10.000 palabras si se tragta de poemas en prosa. La obra premiada recibirá una dotación de 6.000 euros y su publicación.

En el caso del XXXVII Premio de Cuentos Ciudad de Coria se ceunta con un premio de 3.000 euros y la publicación de la obra. Se persigue contribuir a la promoción de escritores y escritoras de cuentos de cualquier edad y nacionalidad. Para participar, las personas interesadas deberán remitir un cuento o conjunto de varios cuentos, inéditos, escritos en lengua castellana y con una extensión entre las 80 y 100 páginas.

El XXIII Premio El Brocense de Microrrelatos tiene como objetivo fomentar la creación y la creatividad entre el alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato y ciclos formativos de grado medio superior matriculados en el curso 2025-2026. La asignación para esta convocatoria es de 6.000 euros, que se reparten en dos categorías.

El concurso de Microrrelatos de alumnado matriculado en Secundaria y ciclos formativos de grado medio optará a 1.000 euros para el primer premio y 3 accésit de 500 euros, al igual que en la categoría de alumnado matriculado en Bachillerato y ciclos formativos de grado superior.

La extensión máxima de los microrrelatos será de 500 palabras y la temática será libre. Deberán estar escritos en lengua castellana y no haber sido publicado o premiados en otros concursos. El profesorado que avale los trabajos ganadores de los primeros premios recibirán un premio único de 500 euro.

Y el XLVII Premio de Periodismo Dionisio Acedo se convocad para reconocer la calidad e interés del trabajo periodístico realizado en los medios de comunicación por los profesionales de la información en cualquiera de sus modalidades y estilos (prensa, revista, radio, televisión, fotografía y periodismo digital), y que tengan como temática principal la realidad y actualidad extremeña, y que hayan sido publicados o emitidos en cualquier medio de difusión nacional o internacional.

Los trabajos presentados deberán haber sido publicados o emitidos en las fechas comprendidas entre el 3 de enero de 2026 y el 18 de febrero de 2027. La dotación de este premio es de un total de 6.000 euros: 3.000 euros para prensa escrita, incluidos medios digitales y fotografía; y 3.000 euros para medios audiovisuales: radio y televisión.

El jurado podrá otorgar también accésits a otros trabajos, sin dotación económica, como forma de reconocimiento de la calidad de otras propuestas periodísticas presentadas.