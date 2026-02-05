La Diputación de Cáceres lanza un plan de ayudas al alquiler y la rehabilitación de viviendas en el mundo rural

Presentación del programa de ayudas '+Vivienda' de la Diputación de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha lanzado el programa '+ Vivienda', dotado con un total de 600.000 euros y destinado a municipios menores de 10.000 habitantes, para ayudas al alquiler, la rehabilitación y reforma de viviendas para alquilar y para la realización de obras de accesibilidad en domicilios donde haya personas con alguna discapacidad.

Se trata de un plan novedoso que contempla ayudas de hasta 15.000 euros en algunos casos y sin límite de edad para los destinatarios que podrán solicitar la subvención, la cual se pagará por adelantado por orden de registro y siempre que se cumplan los requisitos de la convocatoria, cuyas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este jueves.

Se han establecido tres líneas de subvenciones, la primera de las cuales está destinada a ayudar al titular de un contrato de alquiler, que podrá beneficiarse de hasta el 80% de la cuantía del alquiler durante 24 meses siempre que no supere los 600 euros al mes. Para acceder a esta ayuda debe tener en vigor un contrato de trabajo o ejercer una actividad profesional y residir en el municipio.

La segunda línea de ayudas es para la rehabilitación de viviendas para poner en alquiler, además de poder utilizar la subvención en la adquisición de mobiliario o en un seguro de impago de alquiler. Si se acoge a la reforma de la casa, una vez concluida debe destinarla a alquiler durante los tres años siguientes a la realización de la rehabilitación de la vivienda y el importe máximo al que se podrá acceder es de 15.000 euros.

Y la tercera línea de ayudas, también con 15.000 euros de importe máximo, es para la realización de obras de accesibilidad en viviendas donde haya un miembro de la unidad familiar que acredite una discapacidad igual o superior al 33% de grado de dependencia o certificado de movilidad reducida.

Los detalles de este programa '+ Vivienda' han sido presentados este jueves por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta Segunda y diputada de Hacienda, Isabel Ruiz Correyero, y los técnicos Alejandro Cabeza y Arantxa Grande.

Morales ha resaltado que este programa evidencia el "compromiso real" de la institución provincial con los municipios más pequeños, ya que el objetivo final es fijar población en núcleos rurales y favorecer el acceso a una vivienda digna, además de poner en el mercado de alquiler viviendas vacías y dinamizar socioeconómicamente los pueblos.

"La Diputación de Cáceres va a poner su granito de arena para que nuestros pueblos puedan tener gente, los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un sitio para vivir con unos alquileres absolutamente asequibles y financiables por la Diputación, lo que va a redundar en la fijación de población y en garantía de vida y que nuestros pueblos sigan vivos", ha subrayado Morales.

En el mismo sentido, Ruiz Correyero ha ahondado en que este programa supondrá que los habitantes de 226 municipios de la provincia y "las personas que quieran vivir allí, o que ya estén asentadas allí, tengan unas posibilidades dignas y disfruten de un ambiente y un entorno prodigioso para poder vivir en estas viviendas".

CARACTERÍSTICAS NOVEDOSAS

Ruiz Correyero ha resaltado las tres características "novedosas" de este programa que son no haber establecido un límite de edad para acceder, que sean prepagables con una concesión directa, que se concedan por el orden de registro de la solicitud siempre que se cumplan los requisitos, y que se hayan simplificados los trámites para acceder a ellas.

"Es fundamental y vital dar estas concesiones para que la gente realmente pueda acceder de una forma válida a las ayudas que muchas veces se quedan en esas partidas presupuestarias sin usar, por no dar esas facilidades y esa agilidad en la tramitación y los requisitos necesarios para que puedan acceder", ha explicado la vicepresidenta Segunda.

Y es que mucha de la documentación que se requiere no será necesario que la aporte el solicitante, sino que a través de una autorización previa, la propia diputación cacereña podrá acceder a los datos que se requieran del solicitante de estas las ayudas.

"Hemos intentado evitar, en la medida de lo posible, que los beneficiarios tengan que aportar esa documentación porque con las autorizaciones que nos hacen podemos recabar esa documentación y esos datos agilizando mucho lo que es el trámite de solicitud. De esta manera, cuanta menos documentación tienen que aportar, más rápido es el proceso, tanto para ellos como para nosotros, que somos los que, desde el punto de vista técnico, tenemos que hacer las comprobaciones", ha explicado Arantxa Grande.

Antes de conceder la ayuda se establecen mecanismos de control para "evitar picarescas", ha dicho la diputada, y para que estas medidas no generen un encarecimiento de los precios del alquiler de viviendas que termine repercutiendo en el inquilino. También se hará un control y seguimiento del destino de la subvención para garantizar que el destino del dinero ha sido el correcto.

"Lo que se pretende es llegar donde no llegan otras administraciones, lanzarlo como medidas contra el despoblamiento porque nosotros no solamente queremos asentar a la población que está aquí en nuestro territorio, sino atraer a gente que teletrabaja y tiene esas fórmulas que le dan cabida para vivir en el lugar que quiera", ha explicado Ruiz Correyero.

Y es que con programas como '+ Vivienda' se busca que las casas vacías e inutilizadas de muchos pueblos de la provincia se rehabiliten y se pongan en el mercado de alquiler para atraer población a "entornos idílico" que tiene la provincia para que "los municipios se llenen de vida y la gente viva en calidad, con dignidad y con unas viviendas dignas y en las mejores condiciones de forma que creamos que este territorio merece la pena vivir y estar en él", ha concluido.

El programa '+ Vivienda' está dotado de forma inicial con 600.000 euros para los próximos ocho meses pero no se descarta ampliar la cuantía procedente de los remanentes de la Diputación de Cáceres en caso de que no hubiera suficiente partida para atender todas las solicitudes.